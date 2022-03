In der zweiten Handball-Bundesliga mussten weitere Spiele wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Zum einen wurde die Auswärtspartie des HSC 2000 Coburg gegen den HC Elbflorenz verlegt, die an diesem Mittwoch hätte stattfinden sollen. Die Begegnung war bereits als Nachholspiel aus der Hinrunde angesetzt worden, wurde aber nun wegen mehrerer Corona-Fälle bei Coburg abermals verschoben. "Nach wie vor stehen nicht genug Spieler zur Verfügung, um dieses Spiel bestreiten zu können. Einen Nachholtermin gibt es auch hier aktuell nicht", teilten die Coburger mit. Das Heimspiel Coburgs gegen die HSG Nordhorn-Lingen am kommenden Samstag kann nach aktuellem Stand hingegen stattfinden. Ebenfalls abgesagt werden musste die Mittwochspartie des TV Großwallstadt gegen den ASV Hamm-Westfalen. Grund sind mehrere Corona-Infektionen beim ASV, wie der TVG am Dienstag mitteilte. Ein Nachholtermin steht auch bei diesem Spiel noch nicht fest.