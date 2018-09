9. September 2018, 18:43 Uhr Zweite Handball-Bundesliga Mehr Widerstand

Der TV Großwallstadt verliert das Handball-Derby gegen die Rimpar Wölfe und steht nun nach drei Spielen auf dem Abstiegsplatz.

Von Sebastian Leisgang

So manchen Fan dürften in diesem Augenblick nostalgische Gefühle beschlichen haben. 2555 Zuschauer hatten sich in den Sitzschalen auf den Tribünen niedergelassen, die Spieler des TV Großwallstadt traten aus dem Bauch der Aschaffenburger Halle und trabten auf das Parkett, Nebelmaschinen umrahmten ihren Einmarsch. Der Prolog des Derbys gegen die Rimpar Wölfe hatte etwas von Handball-Bundesliga - das Spiel führte dem TVG dann aber die Realität vor Augen. Das kleine Rimpar überführte das große Großwallstadt der Naivität. Das war die Geschichte dieses Samstagabends. Wobei: Das große Großwallstadt?

Nach dem 24:26 (11:13) und nunmehr drei Spielen steht der Aufsteiger mit 1:5 Punkten auf einem Abstiegsplatz, und auch wenn die Tabelle noch keine allzu große Bedeutung hat, spüren sie in Großwallstadt längst, dass ihre Mannschaft plötzlich mehr Widerstand erfährt. "Wir zahlen noch Lehrgeld", sagte Trainer Florian Bauer nach dem Spiel gegen Rimpar im Foyer der Halle. In seinen riesigen Händen wirkte das Mikrofon wie eine Stecknadel, und Bauer machte von ihr Gebrauch: Er pikste die Öffentlichkeit, indem er sie ermahnte, die Erwartungen den neuen Umständen anzupassen. "Wir spielen nicht mehr in der dritten Liga", betonte Bauer und stellte klar: "Der Unterschied ist, dass die Gegner jetzt eine ganz andere Qualität haben als zum Beispiel Groß-Bieberau."

Was Großwallstadts Coach nicht sagte, aber sehr wohl meinte: Sein Team ist nun selbst das Groß-Bieberau/Modau der zweiten Bundesliga. Und tatsächlich dürfte den Leuten in diesen ersten Saisonwochen dämmern, dass der TVG die große Bühne des professionellen Handballs zwar wieder bestiegen hat - auf dieser allerdings eine Nebenrolle bekleidet. Was bringt es dem Neuling, dass er vor zehn Jahren noch mit Kiel und Flensburg-Handewitt in Konkurrenz getreten ist, wenn er jetzt, in der zweiten Liga, gegen Ferndorf nicht gewinnt und nun gegen einen Klub verloren hat, der vor etwas mehr als zehn Jahren noch in der Landesliga gespielt hat?

Natürlich haben die Fans schon verinnerlicht, dass Großwallstadt nicht nur von Luft und Liebe und seiner Historie leben kann. Der Punkt ist nur: Jetzt bekommt die Mannschaft das auch zu spüren. In der Vorsaison ging ihr vieles leicht von der Wurfhand, nun nimmt die gegnerische Deckung Lars Spieß etwas härter ran, wenn er sich mit all seiner Dynamik aus dem Rückraum an den Kreis aufmacht, und Dino Corak gewinnt inzwischen ein paar Zentimeter weniger Raum, wenn er am Kreis mit den Abwehrspielern rangelt.

"Wir schaffen es im Moment nicht", sagte Bauer, "das Momentum auf unsere Seite zu ziehen." Gerade in den spielentscheidenden Phasen ist das so. "Wir machen dumme Fehler", monierte er, während sein Gegenüber Matthias Obinger neben ihm stand und sich an manchen Stellen erinnert gefühlt haben dürfte. Im ersten Saisonspiel beim TuSEM Essen war Rimpar selbst einiges schuldig geblieben, nun hielt er fest: "Es war ein deutlicher Fortschritt gegenüber Essen." Obinger war ausgesprochen einverstanden mit dem Auftritt seines Teams - und doch etwas zerknirscht.

Während der 60 Minuten hatte Obinger am Spielfeldrand hin und wieder noch die Faust geballt und vor seiner Brust rotiert, als mixe er gerade einen Cocktail. Unmittelbar nach der Partie war ihm aber nicht mehr nach Pina Colada oder Caipirinha zumute - er war aufgebracht, weil sich seine Spieler in der letzten Minute zwei ungeheuerliche Fehlpässe erlaubt hatten, die zu Gegentoren führten: "Das darf uns nicht passieren. Das ärgert mich." Das Spiel sei zwar entschieden gewesen, doch "es zählt jedes Tor" - auch wenn nicht jedes Tor über Sieg und Niederlage entscheidet. Für Obinger war ja auch das von Belang: dass seine Mannschaft etwas für ihre Psyche tut nach dem desillusionierenden Saisonauftakt gegen Essen. Das ist Rimpar allemal gelungen. Mit Leidenschaft in der Deckung und Struktur im Angriff. Gegen einen TVG, der schon bald nicht mehr das Groß-Bieberau/Modau der zweiten Bundesliga sein will.