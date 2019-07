3. Juli 2019, 18:51 Uhr Zweite Handball-Bundesliga Antrieb und Bürde

Matthias Obinger ist weg, Ceven Klatt da: Mit dem Trainerwechsel beginnt bei Rimpar eine neue Zeitrechnung, doch Zwänge bleiben. "Ich werde die Sache gelassen angehen und auf die Qualität der Mannschaft vertrauen", sagt der Coach.

Von Sebastian Leisgang

Es braucht nicht allzu viel, um es im Sport zu einer Legende zu bringen. Manchmal reicht es schon, eine auffallend lockige Mähne zu tragen oder einen auffallend harten Wurf im Repertoire zu haben, ganz gleich, wie oft dieser auffallend harte Wurf zu einem Tor führt. Etwas mehr ist vonnöten, um es in den Rang einer Identifikationsfigur zu schaffen. Es bedarf: Verwurzelung, Zeit, Treue, Erfolg.

Identifikationsfigur, das klingt zwar etwas holprig; wer aber als solche gilt, der hat es tatsächlich zu was gebracht.

Matthias Obinger, 39, hat keine lockige Mähne, und wie hart er werfen kann, davon hat die Öffentlichkeit bislang noch nicht Notiz genommen. Obinger stammt aber aus Rimpar, er hat den dortigen Handball-Klub, die Wölfe, in den vergangenen vier Jahren in der zweiten Bundesliga betreut, und ja, er hatte Erfolg. Er ist also: eine Identifikationsfigur. Das bleibt er auch, jetzt, da er seinen Heimatverein nicht mehr trainiert.

Obinger hat in Rimpar nicht nur die erfolgsbringende Arbeit seines Vorgängers Jens Bürkle fortgeführt - unter ihm hat der Klub die beste Zeit seiner noch nicht allzu langen Geschichte im professionellen Handball erlebt, ein Beinahe-Aufstieg in die Bundesliga inklusive. Das ist inzwischen zwei Jahre her, nun hat Obinger Platz gemacht. Schon im Oktober hat ihm der Klub, das heißt Geschäftsführer Roland Sauer, mitgeteilt, dass in der nächsten Saison ein anderer Trainer auf der Rimparer Bank sitzen wird. Dieser Trainer heißt Ceven Klatt, der ebenfalls eine Frisur ausführt, die weder lockig noch anderweitig der Rede wert ist.

Einem Trainer zu folgen, der es zu einer Identifikationsfigur gebracht und Rimpar beinahe in die Bundesliga geführt hat: Ist das eher Antrieb oder Bürde?

Klatt, 36, muss nicht lange überlegen, als er diese Frage hört. Er weiß, dass es beides sein kann: Motivation und Last. Grundsätzlich findet er aber: Es ist weder das eine noch das andere. Klar, sagt er, er habe schon verfolgt, welchen Weg Rimpar in den vergangenen Jahren zurückgelegt habe. Er wisse auch, dass es nicht ganz so verkehrt gewesen sei, was sie da in der kleinen Gemeinde im Würzburger Umland so getrieben haben, und klar, ihm sei natürlich auch nicht entgangen, welch gute Arbeit Obinger geleistet habe, nur: "Das beschäftigt mich nicht wirklich."

Er ist ja angetreten, um einen eigenen Fußabdruck in Rimpar zu hinterlassen. Nicht bloß, um jene Fußstapfen auszufüllen, die von Obinger zurückgeblieben sind. Er weiß aber auch: "Man muss realistisch sein. Die Liga wird von Jahr zu Jahr stärker. An einem guten Tag kann Rimpar zwar jeden schlagen, aber auf Strecke kann sich Rimpar mit vielen anderen nicht vergleichen."

Bei den Rhein Vikings musste Klatt zur Überraschung der gesamten Branche gehen

Wenn Klatt über die Wölfe spricht, kommt ihm noch kein Wir über die Lippen. Er redet auch noch nicht von seinen "Jungs", wie es Obinger in all den Jahren getan hat, wenn es um seine Spieler ging. Klatt ist ja erst am vergangenen Wochenende in das nahegelegene Städtchen Kitzingen gezogen, am Samstag wird er der Öffentlichkeit bei einer Sponsorenveranstaltung als neuer Trainer vorgestellt, am Montag wird er dann seinen Spielern zum ersten Mal anlässlich einer Trainingseinheit gegenüberstehen - ehe diese dann wohl doch seine Jungs werden.

In der vergangenen Saison hat Klatt noch die Rhein Vikings trainiert, allerdings nur sechs Spiele lang, bevor er trotz des Aufstiegs 2017 zur Überraschung der gesamten Branche gehen musste. Die Vikings holten schließlich nur noch sechs Punkte in 32 Partien und stiegen aus der zweiten Liga ab - in die Klatt mit seinem Engagement bei den Wölfen nun zurückkehrt. "Es ist ein neuer Schritt für Rimpar, ein neuer Schritt für mich", erklärt er, wohlwissend, dass das nichts an der Ausgangsposition ändert, mit der die Wölfe in die nächste Saison gehen, die Mitte August mit einem Pokalspiel gegen Melsungen beginnt: Rimpar ist mit seinen begrenzten Mitteln Außenseiter - beim Duell mit dem Bundesligisten ebenso wie in der Mehrzahl der Punktspiele.

Ist es da nicht doch eine Hypothek, zu wissen, wie gut der Vorgänger in diesem Spannungsfeld zurechtgekommen ist? Klatt verneint: "Ich werde die Sache gelassen angehen und auf die Qualität der Mannschaft vertrauen. Es wäre schön, wenn wir den einstelligen Tabellenplatz bestätigen könnten." Dann, findet er, hätte Rimpar aus seinen wenigen Möglichkeiten alles rausgeholt.