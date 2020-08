Der Fußballzweitligist SSV Jahn Regensburg hat Abwehrspieler Scott Kennedy verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2023 ausgestattet. Der 23 Jahre alte Deutsch-Kanadier kommt vom SK Austria Klagenfurt aus der zweiten österreichischen Liga. Kennedy stieß am Dienstag zum Team im Trainingslager in Bad Gögging, soll wegen der erst kürzlich beendeten Saison in Österreich aber in den ersten Woche ein individuelles Programm bestreiten. Er ist der bislang fünfte Zugang des Jahn in diesem Sommer. Unterdessen wurde bekannt, dass Marcel Correia zum Ligarivalen SC Paderborn wechselt. Der 31-Jährige erhält einen Vertrag bis 2022. Jahn Regensburg und sein Defensivleistungsträger hatten sich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen können.