Am letzten Anstieg kam die erwartete Attacke. Elf Kilometer vor dem Ziel trat der Franzose Julian Alaphilippe aus der Deceuninck-Mannschaft an, aber er schaffte es nicht, sich alleine zu lösen. Stattdessen erhielt er Begleitung von Marc Hirschi (Schweiz) und Adam Yates (Großbritannien) - und vielleicht war das Alaphilippe auch ganz recht. Denn auf den letzten Kilometern in Richtung der Zielgerade in Nizza blies ein sehr ordentlicher Wind, und zu dritt ließ sich das kleine Peloton dahinter gerade so in Distanz halten. Und als die finalen Meter gekommen waren, attackierte Alaphilippe erneut, gewann die zweite Etappe der Tour und fuhr damit auch ins Gelbe Trikot.

Ungewohnt früh für eine Frankreich-Schleife hatte das Feld einen sehr schweren Parcours zu absolvieren. Gleich zwei Anstiege der ersten Kategorie standen zu Beginn des Rundkurses um Nizza an, und gegen Ende noch mal zwei steile Rampen. Von den starken Klassementfahrern entschied sich aber niemand für eine Attacke. Die Tour-Favoriten Egan Bernal (Kolumbien, Ineos) und Primoz Roglic (Slowenien, Jumbo) zeigten sich souverän, wobei auffiel, dass anders als in den Vorjahren vor allem Jumbo das Tempo diktierte. Auch der Deutsche Emanuel Buchmann (Bora) kam trotz seiner jüngsten Verletzungen mit der Gruppe der Klassementfahrer ins Ziel.

Alaphilippe hatte bereits im Vorjahr 14 Tage lang das Gelbe Trikot getragen. Am Montag steht die dritte Etappe von Nizza nach Sisteron an, die nicht so schwer wird wie der Abschnitt am Sonntag, aber doch recht hügelig.