Ein kurzer Blick zurück, dann startete Erik Wekesser durch, er spitzelte den Ball auf der linken Seite des Spielfelds am Wehener Verteidiger vorbei und sprintete in Richtung Strafraum. Bevor er den erreichte, passte er den Ball quer zum Sturmkollegen Marco Grüttner, der aus wenigen Metern zur Führung des SSV Jahn Regensburg beim SV Wehen Wiesbaden traf. Vier weitere Jahn-Tore folgten beim Zweitligaspiel am vergangenen Wochenende. 5:0 gewannen die Regensburger letztlich, sie stellten damit einen Rekord ein: Vor einem Jahr hatte Regensburg nach zuvor fünf sieglosen Pflichtspielen 5:0 beim Hamburger SV gewonnen, es war der höchste Profisieg seit der Bundesliga-Gründung 1963.

Noch ist Wekesser, der im Sommer aus der Regionalliga kam, neben Stürmer Grüttner nicht gesetzt

Ähnlich wichtig war nun dieser Erfolg. Der Führungstreffer stand dabei für die aktuelle Situation. So kurz Wekesser zurückblickte, so kurz beschäftigten sich die Regensburger mit der Unruhe im erweiterten Vereinsumfeld nach zuvor vier Pflichtspielen ohne Sieg - soweit die Parallele zum Sieg beim Hamburger SV vor einem Jahr. Wie Wekesser sprintete das gesamte Team allen schlechten Gedanken davon. "Uns allen ist ein Stein von Herzen gefallen", sagte der Angreifer im Vereins-TV. "Da haben wir als Mannschaft gut gearbeitet, waren eklig, waren griffig." Und, das kam hinzu, der Jahn hatte beim bislang sieglosen Aufsteiger erstaunlich viel Platz beim Kontern, seiner jahrelangen Kerndisziplin, die sich wohl nicht bis zum Aufsteiger herumgesprochen hatte. Torjäger Grüttner traf dreimal, das zwischenzeitliche 2:0 war ein Eigentor von Moritz Kuhn, Jann George erzielte den Endstand.

Wekesser, der im Sommer vom Regionalligisten Astoria Walldorf kam, war erstmals an einem Treffer beteiligt, auch weil er zu Saisonbeginn nach einem Außenbandanriss im Knie ausgefallen war. In Wiesbaden schaffte er es nun zum zweiten Mal in die Startelf. Es ist durchaus möglich, dass er bald gesetzt ist als zweiter Angreifer neben Grüttner. Beide sind wuchtige, dynamische Typen, die zum sprintintensiven Stil der Pressing-Spezialisten besonders gut passen und sich ergänzen können, wie sie nun zeigten. Acht Zweitliga-Spiele hatte Grüttner saisonübergreifend nicht mehr getroffen, gemeinsam mit Wekesser erarbeitete er sich nun mehr Chancen. "Uns war klar, dass Marco früher oder später seine Tore macht", sagte Trainer Mersad Selimbegovic. "Marco ist genau deswegen da, wo er jetzt ist, weil er unglaublichen mentalen Willen und Stärke hat und auch in schwierigen Zeiten mit der Brust voraus nach vorne marschiert."

Kurz vor Schluss der Transferperiode kam noch ein Angreifer: Federico Palacios

Noch immer ist der Kapitän der Antreiber des SSV-Spiels. Wenn er das Kommando zum flinken Anlaufen gibt, folgt ihm eine ganze Mannschaft und attackiert. Bislang funktioniert diese Taktik im dritten Zweitliga-Jahr nacheinander überzeugend. 2016 kam Grüttner vom VfB Stuttgart II zum damaligen Drittligisten Regensburg, wo er bislang in jeder Saison zweistellig getroffen hat. Und nach seinen drei Toren in Wiesbaden ist er auf dem besten Weg, die Serie auszubauen. Grüttner wird in diesem Jahr allerdings 34 Jahre alt. Er könnte daher in den nächsten Monaten so ein bisschen den Lehrer für seinen möglichen Nachfolger Wekesser geben. Aktuell ist Grüttners Vertrag nur noch bis zum Ende der Saison gültig, doch zumindest eine Verlängerung um ein weiteres Jahr erscheint als wahrscheinlich. Irgendwann wird er aber wohl wieder mit der Familie nach Baden-Württemberg zurückkehren.

Am Montag bekamen die beiden Angreifer dann je nach Lesart noch einmal Verstärkung - oder auch Konkurrenz: Federico Palacios wechselte aus Nürnberg 90 Kilometer in den Süden. Der 24-jährige, mit einer Größe von 1,70 Metern deutlich kleinere Offensivspieler durfte in der vergangenen Bundesliga-Saison immerhin 17 Mal mitspielen beim Club und traf dabei zweimal, zuvor spielte er bei RB Leipzig und beim VfL Wolfsburg. Bei den U19-Junioren schaffte Palacios einmal 29 Saisontore und sieben Vorlagen in 14 Bundesliga-Partien für den VfL. "Federico ist ein kreativer, agiler, technisch sehr gut ausgebildeter Offensivspieler mit Entscheidungs- und Abschlussqualität", sagte Jahn-Geschäftsführer Christian Keller.

Der Zugang am letzten Transfertag solle "endgültig seinen persönlichen Durchbruch im Profifußball" schaffen in Regensburg. Und würde ihm das gelingen, wäre er ja nicht der erste, der das beim SSV Jahn bewerkstelligt. Das ist ja gerade auch eine Parallele zu Marco Grüttner - oder zu Sargis Adamyan, der im Juli zum Bundesligisten TSG Hoffenheim wechselte und den Palacios als flinker und wendiger Angreifer nun wohl eher ersetzen dürfte, als das wuchtige Duo Grüttner/Wekesser in der Sturmmitte zu trennen.