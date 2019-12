Tim Walter beim Spiel des VfB Stuttgart in Darmstadt

Das gab der Zweitligist am Montagabend bekannt.

Fußball-Zweitligist VfB Stuttgart hat sich von seinem Trainer Tim Walter getrennt. Das gab der fünfmalige deutsche Meister zwei Tage nach dem 2:2 zum Jahresabschluss bei Hannover 96 bekannt. Walter hatte die Schwaben erst seit Saisonbeginn betreut und dort noch einen Vertrag bis 2021. Ein Nachfolger für den 44 Jahre alten Walter steht noch nicht fest.

"Es war unser Wunsch und unser klares Ziel, gemeinsam mit Tim Walter unsere kurz- und mittelfristigen Ziele zu erreichen: die Rückkehr in die Bundesliga und die Weiterentwicklung unserer Mannschaft", sagte Vorstandsvorsitzender Thomas Hitzlsperger. Es sei aber "zunehmend deutlich" geworden, "dass unterschiedliche Ansichten über die Entwicklung des Kaders zur Realisierung unserer sportlichen Ziele bestehen."

Walter, der zuvor erfolgreich bei Holstein Kiel gearbeitet hatte, war nach dem Bundesliga-Abstieg im Sommer neuer Trainer in Stuttgart geworden. Aus 18 Zweitligaspielen holte er 31 Punkte, was zur Winterpause Platz drei mit drei Zählern Rückstand auf Spitzenreiter Bielefeld bedeutet. Zuletzt überzeugte der VfB aber nur selten, holte nur einen Sieg aus den vergangenen vier Spielen. Die Trennung von Walter ist die siebte Trainerentlassung in der laufenden Zweitliga-Spielzeit.