7. Oktober 2018, 18:48 Uhr Zweite Bundesliga 26 Sekunden des Irrsinns

Dem bisher sieglosen Aufsteiger 1. FC Magdeburg gelingt im Ost-Clásico ein kurioses Unentschieden gegen Dynamo Dresden. Den Dresdnern hätte ein Sieg gut getan - sie hätten sich damit im oberen Drittel der Tabelle wiedergefunden.

Von Javier Cáceres, Magdeburg

Der Mann, der so viel dazu beigetragen hat, dem Duell zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden eine andere Dimension zu verleihen, ging am Samstag zu früh. Denn es war noch nicht einmal die 86. Minute vollendet, als Joachim Streich - Rekordtorschütze der DDR-Oberliga (229 Toren) und darob nicht nur Magdeburger Legende, sondern vor allem der "Gerd Müller des Ostens" genannt - den Reißverschluss seiner Jacke hochzog und die Treppen der Arena anvisierte. Vielleicht im Wissen um die Verkehrslage rund um das Stadion, beziehungsweise um die Schwierigkeiten, die Kampfstätte zu verlassen, ohne den ganzen Weg über Staus zu fluchen. Vielleicht aber auch ohne Hoffnung, dass seine Magdeburger die Heimniederlage im Ost-Duell mit der SG Dynamo Dresden abwenden könnten. Ohne Hoffnung auf das, was noch geschah, in 26 Sekunden des Irrsinns.

Sechsundzwanzig Sekunden, das ist die Zeit, in der einst die Sängerin Helene Fischer auf einer Bühne einen Maßkrug leerte, der so aussah, als enthalte er Bier. Moussa Koné, Stürmer bei Dynamo, hätte nach der Partie gleich mehrere Maß vertragen können. In der 7. Minute hatte er die Dresdner Führung erzielt, in der 23. Minute hatte er sich am Strafraum für einen Doppelpass mit Aias Aosman zur Verfügung gestellt, der aus 16 Metern das 2:0 erzielte. Doch als Koné in der Schlussminute zum Elfmeter antrat, war bereits eine halbe Stunde vergangen, seit Magdeburg durch ein Eigentor von Niklas Kreuzer den Anschlusstreffer erzielt hatte. Dann trat der Senegalese zum Foulelfmeter an, setzte den Ball neben das Tor und konnte nur zusehen, wie Magdeburgs Marius Bülter 26 Sekunden später das 2:2 erzielte, mit einem Ball, der durch die Beine von zwei Spielern den Weg ins Tor fand. "Das ist sehr ärgerlich", sagte Walpurgis. Vor allem aber betonte der Coach, dass der erstmals in der zweiten Liga ausgetragene Ost-Clásico zwischen den wohl beliebtesten Klubs der einstigen DDR "großartige Werbung für den Ostfußball" geliefert habe.

Damit meinte er auch, dass die als Risikospiel eingestufte Partie fast störungsfrei verlief - mit Ausnahme der Verbrennung von Dynamo-Fahnen im Fan-Block der Magdeburger blieb es ruhig. Angesichts des Spielverlaufs ärgerte sich Walpurgis gleichwohl: "Dass wir nicht ganz zufrieden sind, erklärt sich von selbst."

Ein Sieg beim daheim ungeschlagenen, aber auch sieglosen Aufsteiger aus Magdeburg hätte den Dresdnern gut getan. Nicht nur, weil sie sich damit im oberen Drittel der Tabelle wiedergefunden hätten. Sondern auch, weil so die Turbulenzen in der Vereinsführung in den Hintergrund geraten wären. Am Freitag musste ein Übergangs-Präsidium bestimmt werden, nachdem der komplette Vorstand und drei Gremienmitglieder zurückgetreten waren.

"Das wünscht man sich anders. Aber der Verein hat klare Zeichen gesetzt, wie es weitergeht", sagte Walpurgis. Gleichwohl: "Mich hat's gar nicht tangiert, die Mannschaft auch nicht. Für uns ist der wichtigste Ansprechpartner (Sportgeschäftsführer) Ralf Minge, der war immer für uns ansprechbar." Ähnlich äußerte sich Dynamos Verteidiger Sören Gonther, der nach elfmonatiger Verletzungspause zurückkehrte - und nichts dabei hatte, als er am Freitag in den Kader berufen wurde: "Gott sei Dank haben wir noch eine Zahnbürste im Schrank gefunden." Er wurde eingewechselt, als Streich ging. Und ärgerte sich besonders: "Wenn ich kurz vor Schluss reinkomme, und wir führen und haben noch einen Elfmeter, will ich natürlich, dass wir die Punkte holen."