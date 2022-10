Mit einem Doppelpack per Kopf hat Andreas Albers dem SSV Jahn Regensburg zum Befreiungsschlag in der zweiten Fußball-Bundesliga verholfen. Der dänische Stürmer traf am Sonntag beim 3:0 (1:0)-Sieg vor 33 060 Zuschauern am Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern zunächst nach einer Maßflanke von Lasse Günther (8.) und erhöhte später nach Vorarbeit von Charalambos Makridis (57.). Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Prince Owusu (85.) nach Einsatz des Video-Referees.

Dabei hätten die Oberpfälzer bereits in der Anfangsphase für klare Verhältnisse sorgen können, doch Kaan Caliskaner scheiterte gleich zweimal an der Torumrandung (6., 11.). Auch nach der Pause legte Regensburg schwungvoll los, Caliskaner (46.) zwang FCK-Torwart Andreas Luthe mit seinem Kopfball wieder zu einer Parade. Auf der Gegenseite reagierte nach dem 2:0 für die Gäste auch Jahn-Schlussmann Dejan Stojanovic bei einem Kopfball von Terrence Boyd (73.) glänzend.

Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic freute sich nach dem Spiel, dass seine Marschroute aufgegangen war: "Kaiserslautern schien ein bisschen überrascht zu sein: Wir wollten möglichst hoch pressen, weil man in diesem Stadion nur bestehen kann, wenn man Mut zeigt." Doppeltorschütze Albers ergänzte: "Hier ist es immer besonders, aber auch schwer zu spielen. Wir haben genau zum richtigen Zeitpunkt zugeschlagen." Die Regensburger klettern nach diesem vierten Saisonsieg in der Tabelle auf den zehnten Rang und lieferten eine gelungene Generalprobe für das DFB-Pokal-Spiel am Mittwoch gegen den Ligarivalen Düsseldorf ab.