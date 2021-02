Der VfL Osnabrück hat auf seine Talfahrt in der 2. Fußball-Bundesliga reagiert und Trainer Marco Grote beurlaubt; auch Co-Trainer Deniz Dogan muss gehen. A-Jugend-Coach Florian Fulland übernimmt vorerst die Betreuung der Mannschaft, die nach einem guten Saisonstart weit abgerutscht ist. Nach dem 0:1 am Sonntag in Darmstadt, der siebten Niederlage in Serie, liegt der VfL nur noch auf Platz 15. "Wir haben intensiv analysiert", sagte Geschäftsführer Benjamin Schmedes: "Dabei ist die Entscheidung gereift, dass unsere Saison- und Entwicklungsziele zunehmend gefährdet sind." Grote, zuvor U19-Trainer bei Werder Bremen, hatte vor der Saison die Nachfolge des zum Hamburger SV gewechselten Daniel Thioune angetreten.