Der 1. FC Nürnberg hat das Testspiel gegen den FC Arsenal um 50-Millionen-Mann Gabriel Jesus nach einer starken ersten Halbzeit samt 2:0-Führung noch mit 3:5 verloren. 21 616 Zuschauer erlebten am Freitag in Nürnberg aber ein Spektakel. Der Club startete mit den Zugängen Christoph Daferner, Jan Gyamerah und Kwadwo Duah - und einem Schuss unter die Latte von Johannes Geis (24.). Duah (29.) erhöhte mit einem schnörkellosen Rechtsschuss gar auf 2:0. Die Gunners wechselten zur Halbzeit den brasilianischen Nationalstürmer Jesus ein, der für mehr als 50 Millionen Euro erst vor wenigen Tagen von Manchester City gekommen war, und seinen Einstand in Nürnberg mit einem Doppelpack krönte (47., 75.). Mohamed Elneny (54.) traf mit einem Fernschuss, Nürnbergs neuer Kapitän Christopher Schindler (57.) und Tim Handwerker (63.) erhöhten jeweils unfreiwillig per Eigentor. Nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung verkürzte Lukas Schleimer (73.). Der FCN, der am 16. Juli beim FC St. Pauli in die Zweitligasaison startet, war tags darauf gleich wieder gefordert, in seinem letzten Testspiel vor dem Ligastart bezwang der Club Regionalligist FC Schweinfurt glanzlos mit 2:1 (2:1).