Laut war es, so laut und emotional, wie es der Legende nach ja immer am Betzenberg ist, in Wirklichkeit aber halt auch nur drei-, viermal pro Saison. Da waren die beiden Fankurven, die einander mit einem „Hurensohn“-Vokabular beschimpften, das 1990 schon doof, aber damals noch viel verbreiteter war als heute. Da war aber auch die leicht verängstigte Rentnerinnen-Gruppe aus Karlsruhe, die im Regionalexpress extra ihre Schals in die Handtäschchen gepackt hatte und wegen ihres Dialekts dennoch sofort auffiel. Zur Strafe gab es freundlichen Spott und für jede der Damen eine Dose Bier aus saarländischer Produktion. Mehr Völkerfreundschaft geht nicht. Zumindest nicht im Südwesten.

Ein „würdiges Derby mit viel Leidenschaft und Power“ hatte dann auch FCK-Trainer Markus Anfang gesehen, dessen Team nach dem Spiel auf Platz zwei der Zweitligatabelle liegt. Hätte der KSC (Platz sieben) deutlich gewonnen, wären die Platzierungen der beiden Vereine exakt spiegelverkehrt gewesen. In dieser Spielzeit muss man schon Fan eines Erstligaklubs sein, um diese extrem enge zweite Liga nicht deutlich spannender zu finden.

Auch auf dem Betzenberg waren die Dinge nicht so eindeutig, wie es das Ergebnis nahelegt. Marcel Franke und David Herold hatten gute Möglichkeiten für Karlsruhe, der Georgier Budu Zivzivadze köpfelte ein Abseitstor. Spielerisch war der KSC phasenweise mindestens ebenbürtig, in der Anfangsphase sogar überlegen. Letzteres war erstaunlich, schließlich hatte die Mannschaft noch am Mittwoch im DFB-Pokal in mehr als zwei Stunden Spielzeit tapfer dagegengehalten, um am Ende doch gegen den FC Augsburg zu verlieren. Ein 1:3 gegen den Hamburger SV, das Pokal-Aus, nun die 1:3-Niederlage im Derby – man konnte KSC-Kapitän Marvin Wanitzek verstehen, der das alles „schon brutal“ fand: „Eine beschissene Woche war das“, sagte der Schütze des 1:3 (88.), „und du hättest alle drei Mannschaften auch schlagen können.“

„Wir hatten den Anspruch, allen die gleiche Spielzeit zu geben“

Es kam aber anders, weil sich der junge KSC-Verteidiger Enes Zengin in seinem ersten Profispiel so ungeschickt anstellte, dass es früh einen Elfmeter für Kaiserslautern gab, den Boris Tomiak verwandelte (13.). Kenny Redondo (73.) und Jannis Heuer (75.) erledigten später den Rest. Und wer so schlecht verteidigt, wie es der KSC vorher tat, darf eben keine Ansprüche melden, wie auch Wanitzek wusste: „Unser Gegentorschnitt sagt alles.“

In der vergangenen Saison hatte der FCK das Derby noch 0:4 verloren, die Verantwortlichen aber haben aus der gruseligen vergangenen Saison gelernt und einen neuen Zusammenhalt hergestellt. Tatsächlich ist es ja beeindruckend, wie es dem Team immer wieder gelingt, gesperrte und verletzte Spieler zu ersetzen. Für den besten Torschützen Ragnar Ache (neun Treffer), den gesperrten Filip Kaloc und den erkrankten Daniel Hanslik begannen am Samstag Marlon Ritter, Jannik Mause und Almamy Touré. Und zwar ohne erkennbare Qualitätseinbußen.

Im Sommer hatte Trainer Anfang geduldig verschiedene Formationen auf dem Platz getestet, immer und immer wieder. „Wir hatten den Anspruch, allen die gleiche Spielzeit zu geben“, erläuterte er. Dieser Prozess habe Zeit gebraucht. In der Frühphase der Saison sei sein Team noch nicht eingespielt gewesen, endlich aber zahle sich dieser Kurs aus. „Jetzt sind alle auf einem Level.“ Manche seiner Spieler haben sich zudem extrem gut entwickelt. Dem Offensivmann Daisuke Yokota zuzuschauen, macht einfach Spaß. „Wir sind langsam angekommen bei dem Fußball, den wir spielen wollen“, meinte Heuer. „Wir sind als Mannschaft noch mal enger zusammengerückt – vielleicht auch durch den Misserfolg zu Beginn, als es nicht so gut lief.“

Mehr als 30 000 kommen im Schnitt zu den Zweitligaspielen

Dem FCK hilft besonders, dass der Kader in der Breite deutlich besser besetzt ist als in der Vorsaison. Der KSC wiederum hat diesbezüglich explizit mit einem Defizit zu kämpfen. Selbst in einer Woche mit drei Spielen in sechs Tagen wurde die Startelf personell nur auf einer Position geändert – erzwungenermaßen, da Dzenis Burnic eine Gelbsperre abbrummen musste. Im Sturm wäre rasch die Lage noch prekärer, sollte sich einer der beiden Gesetzten verletzen. In der Innenverteidigung ist sie das jetzt schon.

Derweil erwartet der FCK im nächsten Heimspiel, zwei Tage vor Heiligabend, den 1. FC Köln zu einem besonderen Duell. Am Ende der Partie könnten beide Klubs die Aufstiegsränge zieren. Wobei Köln vor vier Spieltagen noch auf Platz elf platziert war. Das sagt einiges aus über die Ausgeglichenheit einer Liga, in der in 15 Spieltagen schon vier Klubs auf Platz eins standen: Düsseldorf, Hannover, Paderborn, Schalke. Und alle haben dann prompt wieder verloren. Immer wieder erstaunlich ist auch, welche Zuschauermassen die zweite Liga bewegt. Mehr als 30 000 kommen im Schnitt zu den Spielen. Selbstverständlich wird auch die Lauterer Partie gegen Köln ausverkauft sein.