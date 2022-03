Der FC Ingolstadt hat das dritte Spiel in Serie verloren und kann sich nach dem kurzen Zwischenhoch im Februar praktisch keine Chancen mehr im Kampf um den Verbleib in der zweiten Fußball-Bundesliga ausrechnen. Der abgeschlagene Tabellenletzte verlor am Sonntag 0:3 (0:0) gegen den FC Schalke 04 und hat bei acht ausstehenden Partien zwölf Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz. In der ersten Spielhälfte verteidigten die Schanzer ihr Tor noch konsequent und ließen nur einen Kopfball von Simon Terodde an die Latte zu (11.), kamen in der Offensive aber überhaupt nicht zur Geltung. Matchwinner für Schalke war der eingewechselte Rodrigo Zalazar, der das erste Tor (55. Minute) schoss und die beiden weiteren durch Malick Thiaw (71.) und den zuletzt arg kritisierten Dominick Drexler (81.) vorbereitete.

Zwischenzeitlich wäre der Ausgleich für den FCI möglich gewesen: Merlin Röhl schickte Filip Bilbija, dessen Abschluss landete allerdings in den Händen von Gästetorwart Martin Fraisl (65.). Schalkes Trainer Mike Büskens, der am Montag die Nachfolge von Dimitrios Grammozis angetreten hatte, verfolgte das Spiel aus der häuslichen Quarantäne, ihn vertrat Co-Trainer Matthias Kreutzer. "Das war ein gutes Händchen vom Coach", meinte Stürmer Terodde bei Sky über die Einwechslung von Matchwinner Zalazar, "er kommt rein und netzt sofort. Das war ein wichtiges Tor." Büskens war nicht der Einzige, der bei Schalke wegen Corona fehlte. Auch beim Kapitän Danny Latza hatte sich der Verdacht auf eine Infektion bestätigt.