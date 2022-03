Der FC Ingolstadt kann nach der vierten Niederlage in Serie seinen Traum vom Verbleib in der zweiten Fußball-Bundesliga wohl endgültig beenden. Der Tabellenletzte verlor am Sonntag das Kellerduell bei Holstein Kiel 0:1 (0:1) und liegt nun 13 Punkte hinter Relegationsplatz 16. Bei nur noch sieben ausstehenden Spieltagen scheint der Abstieg somit unausweichlich zu sein. Vor 9163 Zuschauern im Holsten-Stadion erzielte Alexander Mühling (39.) per Foulelfmeter den entscheidenden Treffer zum verdienten, letztlich aber glanzlosen Erfolg für die vom Coronavirus gebeutelten Gastgeber. Benedikt Pichler war nach einem unglücklichen Tritt von Filip Bilbija im Strafraum zu Fall gekommen.

Die Norddeutschen starteten offensiv in die Partie. Klare Torchancen von Holstein waren aber selten. Die Ingolstädter spielten durchaus mit, kamen aber kaum zu Abschlussmöglichkeiten. Für die spektakulärste Szene des Spiels sorgte Kiels Fabian Reese (50.), der aus über 30 Metern Ingolstadts Torwart Robert Jendrusch überraschte. Der Ball sprang aber nur an den Pfosten. Den Ausgleich hatte Nico Antonitsch fünf Minuten vor dem Ende der Partie auf dem Kopf, doch Kiels Keeper Thomas Dähne parierte reaktionsschnell (85.). Die Schanzer verabschieden sich dadurch mit einer Niederlage in die letzte Länderspielpause der Saison. Am Donnerstag, 24. März, bestreiten sie in Aschheim bei München ein Testspiel gegen den FC Wacker Innsbruck (15 Uhr), bevor am Freitag, 1. April (18.30 Uhr), Erzgebirge Aue im Audi Sportpark zu Gast ist.