Der FC Ingolstadt hat in der zweiten Fußball-Bundesliga beim SV Darmstadt 98 ein Debakel erlebt. Der Aufsteiger unterlag am Sonntag nach einer vor allem in der ersten Hälfte desaströsen Leistung 1:6 (0:4) und bleibt nach drei Spieltagen punktlos am Tabellenende. Bei der Mannschaft des früheren Nachwuchstrainers Roberto Pätzold war vom Schwung aus dem jüngsten 2:1 im DFB-Pokal gegen den FC Erzgebirge Aue nichts zu sehen. Dafür waren vor 4506 Zuschauern in der Defensive Fehler über Fehler zu beobachten. "In Sachen Spieltempo und Stabilität waren wir klar unterlegen", sagte Pätzold. "Es geht für uns Woche für Woche darum, konstanter zu werden." Nach dem Fehlstart mit schon elf Gegentoren empfängt der FC Ingolstadt nun am Sonntag (13.30 Uhr) den noch ungeschlagenen 1. FC Nürnberg.

Phillip Tietz (29. Minute, 45+4.) und Luca Pfeiffer (39., 66.) trafen jeweils zweimal für die Lilien. Außerdem war Fabian Schnellhardt (45+2.) für die Gastgeber erfolgreich. Der FCI kam nur durch Stefan Kutschke (50.) zum Ehrentor, nachdem ein Foulelfmeter an Dennis Eckert Ayensa nach Video-Beweis (49.) noch zurückgenommen worden war. Kurz vor dem Abpfiff überwand auch noch Braydon Manu (90.+4) den unsicheren Ingolstädter Torwart Fabijan Buntic.