Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat gegen Angstgegner Holstein Kiel im Kampf um die Bundesliga-Rückkehr einen erneuten Rückschlag erlitten. Die Hanseaten kamen trotz überlegener Spielweise über ein 1:1 (1:0) nicht hinaus und blieben damit auch im siebten Zweitligaspiel gegen die Störche sieglos.

Vor 40 000 Zuschauern im Volksparkstadion ging der HSV durch Mittelfeldspieler Sonny Kittel, der in der zwölften Minute einen Foulelfmeter verwandelte, früh in Führung. Für den Ausgleich sorgte Benedikt Pichler, der exakt 47 Sekunden nach Wiederbeginn mit einem Flachschuss erfolgreich war. Trotz des Remis stehen die Gäste in der Tabelle weiterhin auf Relegationsplatz 16.

Dynamo Dresden setzt seine Negativserie fort. Die Mannschaft von Alexander Schmidt unterlag dem SV Sandhausen 0:1 (0:0) und verlor somit das vierte Spiel in Folge. Mit 13 Punkten nach zwölf Spielen stecken die Sachsen in der unteren Tabellenhälfte fest. Sandhausen gelang dank des Treffers von Pascal Testroet (50.) zumindest bis Sonntag der Sprung vom Relegationsplatz auf Rang 14 (12 Punkte).

Hannover 96 verpasste nach dem Einzug ins DFB-Pokal-Achtelfinale den Befreiungsschlag in der Liga. Die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann kam trotz Führung gegen Erzgebirge Aue nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus.

Nach fünf Spielen in Folge ohne Sieg steht Hannover mit zwölf Punkten weiter in der unteren Tabellenhälfte. Auch Aue half der Punkt nicht aus dem Tabellenkeller (8) heraus. Sebastian Kerk (4.) brachte Hannover vor 9300 Zuschauern früh in Führung, Aue war um eine Antwort bemüht, vor dem gegnerischen Tor jedoch zunächst nicht zwingend genug. Erst kurz vor der Pause glich Dimitrij Nazarov (45.+1) für die Gäste aus.