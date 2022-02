HSV-Gala mit Hattrick-Rekord - Gedränge an der Spitze

Schalker Freudensprünge, Bremer Siegesserie, eine HSV-Gala beim Tabellenführer - und zwischen Platz eins und Platz sechs nur noch zwei Punkte Abstand: Der Aufstiegskampf in der zweiten Bundesliga wird immer spannender, weil die drei Favoriten aus Hamburg, Bremen und Gelsenkirchen immer zuverlässiger punkten - und die Überraschungsteams ganz vorne in der Tabelle straucheln.

Der HSV gewann am Sonntag bei Tabellenführer Darmstadt 98 mit 5:0 (3:0). Dabei stellte Stürmer Robert Glatzel, dem vier Tore gelangen, den Rekord für den schnellsten Hattrick der Zweitliga-Geschichte ein. Nach Glatzels furioser Anfangsphase mit Toren in der 5. (Elfmeter), 10. und 13. Minute war Darmstadt, die offensivstärkste Elf der Liga, schon geschlagen. So früh wie Glatzel, 28, hatten bisher im Unterhaus nur Nils Petersen ( Freiburg, 2015) und Hans Haunstein (1860 München, 1976) Hattricks erzielt. Der Matchwinner schoss auch noch das 5:0 (89.) des HSV, zudem traf Manuel Wintzheimer (76.). Das Fehlen von Vorlagengeber Sonny Kittel (Gelbsperre) spielte keine Rolle.

Darmstadt bleibt trotz der Pleite vorerst Tabellenführer, weil der FC St. Pauli beim 2:2 gegen Paderborn zu Hause zweimal eine Führung vergab. St. Pauli liegt nun ebenso nur noch einen Punkt hinter Darmstadt wie Werder Bremen, das beim 2:1 gegen Karlsruhe zum sechsten Mal nacheinander siegte. Dahinter folgen punktgleich drei weitere Teams: der HSV, der 1. FC Heidenheim - und Schalke 04, das nach einem Kraftakt 2:1 (0:1) gegen Jahn Regensburg gewann.

"Das war ein Sieg, den wir erzwingen wollten", sagte Schalkes Trainer Dimitrios Gramozzis, der beim Schlusspfiff seinem Sportdirektor Rouven Schröder in die Arme fiel. Torjäger Simon Terodde leitete mit seinem 15. Saisontreffer (1:1/64.) die Wende ein, für das Schalker Siegtor sorgte Malick Thiaw per Kopfball (73.).