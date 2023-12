Der FC St. Pauli hat zum Abschluss der Hinrunde in der zweiten Bundesliga den ersten Rang in der Tabelle kurz vor Spielende verspielt. Die Hamburger kamen am Sonntag nicht über ein 1:1 (0:0) gegen Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden hinaus, den Ausgleich der Gäste erzielte John Iredale in der 84. Minute. Auf Platz eins steht nach Abschluss der Hinrunde nun der Nordrivale Holstein Kiel, der am Samstagabend 3:0 gegen Hannover 96 gewonnen hatte. Der Hamburger SV komplettiert die norddeutsche Spitzengruppe auf dem Relegationsplatz drei. Das Team des unter Druck stehenden Trainers Tim Walter siegte am Samstag durch zwei späte Tore beim 1. FC Nürnberg mit 2:0.