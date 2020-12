Von Thomas Hürner, Hamburg

Zu den grundlegenden Werten eines berühmten Kiezklubs gehören Antirassismus, Antisexismus und Antifaschismus, wogegen wohl nur überzeugte Rassisten, Sexisten und Faschisten etwas einzuwenden haben. Zynische Beobachter konnten beim "Fußball-Club" St. Pauli zuletzt jedoch auch bedenkliche Tendenzen in Richtung Anti-Fußball erkennen - eine Analyse, die wohl nicht mal innerhalb der braun-weißen Anhängerschaft auf Widerrede stoßen würde. Im Gegenteil: Bei den Paulianern handelt es sich um ein durchaus anspruchsvolles Publikum, weshalb in normalen Zeiten vermutlich diverse Unmutsbekundungen rund ums Millerntor-Stadion zu vernehmen gewesen wären.

Am Sonntagnachmittag war jedenfalls nichts los auf dem Kiez, und recht viel mehr los war vonseiten des FC St. Pauli auch nicht auf dem Platz. Bei der 0:3-Niederlage gegen den Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf, der nach vier Siegen in Serie ein weit geöffnetes Auge auf die Aufstiegsplätz werfen darf, offenbarten sich bei Pauli dieselben Schwächen, die sich in dieser Zweitliga-Saison schon so häufig offenbart hatten: ideenlos im Spiel nach vorne, wenig Tempo, dazu eine verblüffende Anzahl an Abseitsstellungen der eigenen Angreifer.

Das Phantom der Weihnacht besucht den Kiezklub in diesem Jahr daher in Gestalt eines Abstiegsgespenstes: Der FC St. Pauli überwintert auf Platz 17 - aber immerhin mit einem Spiel weniger als die meisten Konkurrenten, weil die Partie gegen den Tabellenletzten Würzburg noch nachgeholt werden muss.

Nicht nur der Angriff, auch die Defensive bereitet Sorgen. Beim Düsseldorfer Führungstreffer, den der Abwehrmann Matthias Zimmermann bereits in der 10. Minute per sehenswerter Direktabnahme aus spitzem Winkel erzielte, mangelte es der Heimelf an Organisation und Übersicht. Nicht viel besser sah es beim zweiten Fortuna-Tor aus, das ausgerechnet der frühere St.-Pauli-Stürmer Rouwen Hennings per Kopf erzielte (64.). Der dritte Treffer des eingewechselten Edgar Prib resultierte aus einem Konter (90.).

Dabei hatte FC-Trainer Timo Schultz, der sein Amt im Sommer vom entlassenen Jos Luhukay übernommen hatte, zuletzt in der Defensive einige Korrekturen vorgenommen: Dem Stammtorwart Robin Himmelmann hat Schultz das Vertrauen entzogen, für ihn spielte gegen Düsseldorf wieder Sven Brodersen; in der Abwehr hat der Coach seiner präferierten Dreierkette zugunsten einer Vier-Mann-Verteidigung abgeschworen.

Es war jedoch nicht alles schlecht gegen die Fortuna. Am Ende der ersten Hälfte erarbeitete sich St. Pauli ein paar Chancen, meist angetrieben vom jungen Spielmacher Rodrigo Zalazar, der schon öfter einer der Lichtblicke war. Allein: Es mangelt an Abnehmern für Zalazars Kreationen, weil im Sturm eine eklatante Lücke klafft - unter anderem, weil der Kader keine adäquate Alternative für den dauerverletzten Zugang aus Schalke, Guido Burgstaller, hergibt. Astrein wurde die Mannschaft wirklich nicht zusammengestellt, allerdings hat Trainer Schultz bislang auch eher wenig aus dem vorhandenen Potenzial herausgeholt.

Alle Verantwortlichen beteuerten zuletzt dennoch, dass Schultz keinesfalls zur Disposition stehe. Vielleicht, weil man es bei St. Pauli in den vergangenen Jahren ohnehin schon mit den verschiedensten Charakteren auf der Trainerbank versucht hat: vom sanftmütigen Olaf Janßen über den stringenten Markus Kauczinski bis zum griesgrämigen Luhukay, nichts schien so recht zu passen. Schultz ist ein Eigengewächs, ein Paulianer durch und durch, der sich jahrelang als Spieler und Jugendtrainer Meriten verdiente. Wäre auch zu schön gewesen, wenn dieses Experiment sofort funktioniert hätte.

Bei St. Pauli wird traumwandlerische Utopie ja immer mit der Realität abgeglichen; so will es die Seele des Klubs, so wollen es die vielen tausend Seelen, aus denen sich der Klub zusammensetzt. Sie alle würden auch gerne die Welt verbessern, etwa mit der zuletzt vorgestellten Klamottenkollektion, die nachhaltig und zu fairen Bedingungen produziert wird. Der Stolz darüber wurde zuletzt auf allen Kanälen in die Republik gesendet. Aber der Fußball, das eigentliche Kerngeschäft? Kommt derzeit auch einigen der treuesten Seelen zu kurz, wie auf der virtuellen Mitgliederversammlung am Donnerstag deutlich wurde.

In zahlreichen Wortmeldungen wurde die sportliche Führung des Klubs kritisiert. Ein Dringlichkeitsantrag beinhaltete sogar den Vorschlag, den Präsidenten Oke Göttlich und Sportchef Andreas Bornemann als Hauptverantwortliche ihrer Ämter zu entheben. "Wir dürfen uns nicht selbst zerfleischen", erwiderte Göttlich, der immer wieder betonte, dass die Aktivitäten abseits des Platzes in keinem direkten Zusammenhang mit der sportlichen Misere stehen.

Finanziell scheinen die Hamburger hingegen relativ solide durch die Pandemie zu kommen, bislang zumindest. Zwar gab es im abgelaufenen Geschäftsjahr das erste Minus seit fast einer Dekade, das Eigenkapital liegt mit 13,5 Millionen Euro aber noch in Sphären, von denen viele Zweitligisten nur träumen können. "Ein Abstieg in Zeiten der Pandemie", mahnte Göttlich jedoch, "käme einer Katastrophe gleich." Auch der Resonanzraum für gesellschaftspolitische Botschaften, die dem Verein so wichtig sind, würde in der dritten Liga bestimmt nicht größer werden.