Die Würzburger Kickers haben die Erfolgsserie von Holstein Kiel in der zweiten Fußball-Bundesliga nicht gestoppt. Im zweiten Ligaspiel von Trainer Marco Antwerpen verlor der Aufsteiger aus Unterfranken am Sonntag 0:2 (0:1). Nach einem Gegentreffer von Janni Serra (22. Minute) und einem Eigentor von Zugang Lars Dietz (75.) muss Würzburg weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Vor 1300 Zuschauern - mehr waren nicht zugelassen - erzielte Serra den Führungstreffer für die Gäste aus kurzer Distanz nach Vorlage von Lee Jae-Sung. In der zweiten Hälfte rutschte dann Dietz nach einer Ecke vor Serra in den Ball und schob ihn an Keeper Fabian Giefer vorbei ins Tor. In einer Partie mit wenigen Highlights, aber vielen Fouls, spielten die Würzburger gegen effiziente Kieler bemüht. Sie kamen aber trotz einer späten Drangphase nicht richtig zum Abschluss. In der ersten Hälfte blieb der Slowene Mitja Lotric, der zweite Debütant, bei zwei Chancen (26., 36.) erfolglos. Die Kickers, bei denen der neue Stürmer Ridge Munsy wegen eines grippalen Infekts fehlte, belegen damit nun den letzten Rang.

Im Tabellenkeller spitzt sich auch die Lage bei der SpVgg Greuther Fürth zu. Nach drei Remis kassierten die Mittelfranken gegen den Hamburger SV ihre erste Niederlage. Trotz vieler Chancen und Überzahl in der zweiten Hälfte mussten sie sich 0:1 (0:1) geschlagen geben. "Das ist so, dass oftmals die schwächere Mannschaft gewinnt. Umso bitterer ist es, wenn du so Fußball spielst, so auftrittst, wie wir auftreten - gegen eine Mannschaft, die gespickt ist mit Qualitätsspielern", sagte Trainer Stefan Leitl. Der fünftplatzierte SSV Jahn Regensburg musste sich am Sonntag nach einer 2:0-Führung durch Andreas Albers (1.) und Sebastian Stolze (20.) noch mit einem 2:2 bei Fortuna Düsseldorf begnügen - Kenan Karaman (81.) und Rouwen Hennings (86.) trafen in der Schlussphase.