Vielleicht hatte der Trainer Thomas Reis den Fußballern des VfL Bochum etwas zu viel Respekt vor dem Hamburger SV vermittelt. Vor dem Spiel hatte er die Gegner als die "kleinen Bayern der zweiten Liga" definiert. Und so verlief die Montagspartie dann auch: Der Tabellensechzehnte aus Bochum warf alles, was er hatte, in diesen Wettkampf. Er führte sogar - nicht mal unverdient - durch Simon Zoller 1:0 (65.). Doch am Ende setzten sich die neuerdings wieder selbstsicheren Hamburger 3:1 durch. Damit hängte der HSV in der Tabelle den Aufstiegskonkurrenten VfB Stuttgart (zuvor 1:1 bei St. Pauli) um zwei Punkte ab - und verringerte auch den Rückstand auf den Überraschungstabellenführer Arminia Bielefeld (0:0 in Aue) auf nur noch einen Punkt.

Auf jeden Fall hat der HSV den besten Start aller Zweitligisten ins Jahr 2020 hingelegt. Bereits beim 4:1 gegen Nürnberg sechs Tage zuvor hatte der Favorit endlich wieder gezeigt, was ihn vom Rest der Ligakonkurrenz abheben kann. Es brauchte auch nur zwei Spiele, um die in der Winterpause geholten Verstärkungen als mögliche "Volltreffer" einzuschätzen. Gegen den Club hatten der aus Mönchengladbach geliehene Verteidiger Jordan Beyer und vor allem der als Nachfolger des dauerverletzten Regisseurs Aaron Hunt verpflichtete, ehemalige Kölner Louis Schaub großen Anteil am Erfolg. In Bochum war es diesmal der aus Leverkusen geleaste Stürmer Joel Pohjanpalo, der den HSV zusammen mit Außenverteidiger Tim Leibold trotz des Rückstands auf den rechten Weg brachte.

Die Geliehenen hoffen auf die EM-Teilnahme - oder auf einen Stammplatz in der ersten Liga

Nur drei Minuten nach der Bochumer Führung schlenzte Leibold mit Hilfe eines VfL-Verteidigers den Ball zum 1:1 präzise unter die Latte. Und kaum war Pohjanpalo in der 71. Minute für den früheren Bochumer Lukas Hinterseer aufs Feld gekommen, flankte Leibold so geschickt auf den Finnen, dass dieser nur noch zum 2:1 einzuschieben brauchte. Erst 158 Sekunden war Pohjanpalo auf dem Rasen. Nach dem Abpfiff sprach er von "einem positiven Start beim HSV" - und erinnerte sich auch an seinen Bundesliga-Einstand bei Bayer Leverkusen Ende August 2016. Auch damals kam er bei einem 0:1-Rückstand ins Spiel, just gegen den HSV, danach machte er mit drei Toren Leverkusen zum 3:1-Sieger.

Die Ziele des HSV und seiner Zugänge passen gut zusammen. Der 25 Jahre alte Pohjanpalo hat nach langer Verletzungshistorie (Mittelfußbruch, Sprunggelenk, Innenbandanriss) bereits 666 Fehltage auf seinem Konto. Dennoch hat der finnische Nationaltrainer Markku Kanerva signalisiert, dass Pohjanpalo, wenn er beim HSV regelmäßig spielt und mit seinem Leihklub aufsteigt, beste Chancen habe, bei der EM im Sommer dabei zu sein. Für Jordan Beyer, der als Ersatz für die länger ausfallenden Talente Vagnoman und Gyamerah als rechter Außenverteidiger kam, soll die Spielpraxis beim HSV eine Vorstufe für einen Stammplatz in Mönchengladbach sein. Und ob Louis Schaub noch mal ins österreichische Nationalteam zurückkehrt, ist zwar ungewiss, doch die Anerkennung der neuen Kollegen in Hamburg hat er bereits sicher: "Mit Louis kann man gut Fußball spielen", lobte Sonny Kittel den Zugang. Auch Kittel selbst scheint nach einem kleinen Tief im Aufwind zu sein. In Bochum erzielte er das 3:1, es war schon sein elfter Saisontreffer für die Hamburger.

Gleichwohl hat Trainer Dieter Hecking noch ein paar Sorgen. Der Sieg in Bochum war der erste Auswärtsdreier seit fünf Monaten (4:2 beim Karlsruher SC). Zudem macht dem Trainer die 15- bis 20-minütige "Schockstarre" seiner Elf nach der Pause - sowohl gegen Nürnberg als auch in Bochum - Sorgen. Da hätte beide Spiele zugunsten des Gegners kippen können.

Generell glaubt Hecking, sein Team sei "charakterlich voll auf der Höhe". Dennoch hält er nichts von Lautsprecherei: "Wir wollen nicht so viele Ansagen machen an die Konkurrenz", sagte er nach dem gelungenen Rückrundenstart. Das gilt auch vor dem Heimspiel am Samstag gegen den Tabellenvorletzten Karlsruhe, der soeben seinen Trainer Alois Schwartz entlassen hat.