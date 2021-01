Der VfL Bochum hat einen Dämpfer im Aufstiegskampf der zweiten Fußball-Bundesliga erlitten. Nach zuletzt vier Punktspiel-Siegen in Serie musste sich der Tabellenzweite am Sonntag beim SV Sandhausen mit einem 1:1 (0:1) begnügen. Damit wuchs der Rückstand auf den Hamburger SV auf drei Zähler an. Neuer Dritter ist Holstein Kiel: das Team zog mit einem verdienten 2:0 (1:0) beim SV Darmstadt an Fortuna Düsseldorf vorbei. Ein Sprung auf Rang sechs gelang Hannover 96. Im Duell der einstigen Bundesligisten beim 1. FC Nürnberg, die 2019 gemeinsam aus dem Fußball-Oberhaus abgestiegen waren, setzten sich die Norddeutschen, angeführt vom überragenden Genki Haraguchi, klar mit 5:2 (2:1) durch. Hannover (26 Punkte) kann sich damit nach der Hinrunde wieder etwas mehr nach oben orientieren. Der Club (20 Zähler) muss wieder nach unten schauen. Weitere Fortschritte im Kampf um den Klassenverbleib machte der FC St. Pauli beim 2:0 (1:0) über Jahn Regensburg; in der Tabelle kletterten die Hamburger von Rang 17 auf 15.