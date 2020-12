Von Thomas Hürner, Karlsruhe/Hamburg

In einem Jahr, in dem so viele Gewissheiten verloren gegangen sind, hat ausgerechnet der traditionell unstete Hamburger SV eine hinzu bekommen: den Stürmer Simon Terodde, 29. Und es war auch wieder genau diese personifizierte Gewissheit, die ein aufreibendes Jahr zu einem versöhnlichen Abschluss brachte, mit einem späten Tor zum 2:1-Sieg beim Karlsruher SC. "Zwei, drei Bierchen" werde man sich auf der Busfahrt zurück nach Hamburg genehmigen, sagte Terodde im Namen der Mannschaft. Danach gelte der Fokus aber schon wieder den Aufgaben, die im nächsten Jahr warten. Und eines scheint dabei sicher zu sein: Sollte der erstklassige Zweitligastürmer Terodde mal ausfallen, werden das ganz schwere Aufgaben für den weiterhin unsteten HSV.

Nach dem Erfolg beim KSC dürfen die Hansestädter das Weihnachtsfest zwar auf dem zweiten Tabellenplatz begehen, der zum Wiederaufstieg in die Bundesliga berechtigen würde. Allerdings offenbarte sich am Montagabend erneut, weshalb sich der HSV in einer signifikanten Abhängigkeit zu seinem Scharfschützen Terodde befindet. Auf einem schmierigen, unebenen Terrain wurde dem Favoriten ein "echtes Kampfspiel" aufgezwungen, wie HSV-Trainer Daniel Thioune zutreffend feststellte - diese Art von Spielen also, die sich in der zweiten Liga einfach nicht vermeiden lassen, egal wie hoch die individuelle Qualität einer Mannschaft auch sein mag.

Auf allen Beteiligten lastet weiterhin der Druck der Vergangenheit

Dass der HSV über einige hervorragende Fußballer verfügt, zeigte sich in Karlsruhe etwa beim anmutigen Solo des Flügelflitzers Bakery Jatta, das seinem Treffer zur frühen 1:0-Führung (3.) vorausging. Der HSV des Jahres 2020 kann aber jederzeit wieder jene fragile Gestalt annehmen, die ihn 2018 zum Zweitligisten machte und seither im Unterhaus bleiben ließ. Auf allen Beteiligten lastet weiterhin der Druck der Vergangenheit, in entscheidenden Momenten unterlaufen unerklärliche Patzer. Als konstanteste Fehlerquelle hat sich bislang Verteidiger Toni Leistner hervorgetan, der wie Terodde vor der Saison für wenig Geld aus Köln geholt wurde. Leistner sollte die Abwehr mit seiner Wucht und Erfahrung stabilisieren.

Das gelingt zwar mittlerweile besser als noch zu Beginn seines Engagements beim HSV, allerdings streut Leistner weiter kapitale Schnitzer in sein Spiel. So auch in Karlsruhe, als er einen Fehlpass in des Gegners Füße spielte und im Nachsetzen daneben grätschte - am Ende stand für die Hamburger ein völlig vermeidbarer Gegentreffer, wie so oft in dieser Saison. Und in der vergangenen. Und in der davor.

Mit dem 1:1-Ausgleich war's vorbei mit der fußballerischen Dominanz, die der HSV dem KSC bis dahin aufgedrückt hatte - auch kein neues Phänomen. Aber in gewisser Weise ist halt auch der Torjäger Terodde ein Phänomen. Oder, wie es sein Trainer Thioune ausdrückt: "Er weiß einfach, wo der Rahmen steht." Dieser sehr richtige Satz ließe sich lediglich noch etwas präzisieren: Niemand weiß besser als Terodde, wie man den Ball in diesem ominösen Rahmen unterbringt. Zumindest in der zweiten Liga, dafür gibt es gerichtsfeste Belege.

Da wäre natürlich auch sein Treffer zum 2:1 gegen den KSC: Nach einer flachen Hereingabe bog Terodde in der 82. Minute sein Bein schlangenartig um seinen Gegenspieler herum, um dem Ball dann mit der Fußspitze die richtige Richtung zu verpassen. Der HSV hatte sich gegen zwischenzeitlich aufgrund einer gelb-roten Karte (Philipp Heise/77.) dezimierte Karlsruher vergeblich abgemüht, auch von Terodde war in der zweiten Hälfte wenig zu sehen. Das wirke dann immer so, "als ob ich abtauche", sagte der Stürmer selbst: "Ich lasse mich aber nicht verunsichern, wenn ich fünf Minuten lang keinen Ball bekomme."

Und damit zu den nackten Zahlen: Seit September führt Terodde die ewige Bestenliste in der seit 1981 eingleisigen zweiten Liga an, insgesamt hat er in dieser Klasse nun schon 132 Treffer erzielt, dreimal war er bereits Torschützenkönig. Auch in dieser Saison ist er auf dem besten Wege zu dieser Ehrung, momentan steht er bei 14 Toren nach 13 Spielen. Und jeder beim HSV weiß: Seine vormaligen Traditionsklubs Stuttgart und Köln hatte Terodde bereits in die Erstklassigkeit geschossen.

Teroddes Verpflichtung folgte einem wohlkalkulierten Plan. In der zweiten Liga gab und gibt es keinen zuverlässigeren Stürmer, und auch wenn die Verantwortlichen des HSV bei diesem Thema inzwischen ein bisschen herumdrucksen: Der Aufstieg bleibt das übergeordnete Ziel des Vereins. Dass der Zweitliga-Torjäger Terodde bislang immer eine unerklärliche Ladehemmung bekam, sobald er dann in der ersten Liga unterwegs war, ist da erst mal egal. In Hamburg hat er sich längst charakterlich assimiliert, und auch wenn die direkte Konkurrenz um die Aufstiegsplätze derzeit besser Fußball spielt als der HSV: Einen Stürmer wie Terodde, der ein Team im Alleingang retten kann, sucht man in Kiel, Fürth und Bochum vergeblich im Kader. Die bisherige Zweitliga-Saison hat gezeigt, dass die Spitzenteams immer wieder mal ausrutschen. Da kann so eine personifizierte Gewissheit nicht schaden, wenn sie denn fit durchs neue Jahr kommt.