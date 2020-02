Arminia Bielefeld steht auch nach dem 21. Spieltag an der Spitze der zweiten Fußball-Bundesliga, am Tabellenende holten Hannover 96 und VfL Bochum befreiende Erfolge. Bielefeld feierte am Sonntag gegen Verfolger Jahn Regensburg beim 6:0 (2:0) einen Kantersieg, mit 41 Punkten liegt die Arminia weiter vor dem Hamburger SV (40). Den ersten Erfolg seit Anfang Dezember feierte Hannover mit dem 3:1 (1:0) in Unterzahl bei der SpVgg Greuther Fürth. Bochum gewann beim direkten Konkurrenten SV Wehen Wiesbaden 1:0 (1:0). Hannover entfernte sich als 13. ein wenig von der Abstiegszone, Bochum verließ den Relegationsplatz 16. Diesen hat nun Aufsteiger Wehen Wiesbaden inne.