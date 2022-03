In der zweiten Liga ist immer was geboten, wie hier beim Zweikampf zwischen dem Werder-Verteidiger Anthony Jung (links) und Heidenheims Christian Kühlwetter.

Von Thomas Hürner, Hamburg

Mal wieder haben sich alle Protagonisten ans Drehbuch gehalten. Den Anfang machte der SV Darmstadt 98 am Freitag mit einem 1:1 gegen den abstiegsbedrohten SV Sandhausen, dann zog der FC St. Pauli am Samstagmittag nach mit einem 1:1 bei Dynamo Dresden. Die Tür zur Tabellenspitze in der zweiten Liga stand also sperrangelweit offen, der SV Werder Bremen hätte nur durchgehen und den Blumenstrauß in Empfang nehmen müssen.

Na gut, so eine Auswärtsreise zum 1. FC Heidenheim ist schon eine unangenehme Angelegenheit, denn in der beschaulichen Ostalb wird ein knüppelharter und bestens organisierter Fußball gespielt. Aber die Bremer, die seit der Amtsübernahme des neuen Trainers Ole Werner unschlagbar waren, diese Bremer würden doch nicht... doch, taten sie: Sie zogen mit einer 1:2-Niederlage am Samstagabend gerade noch rechtzeitig die Notbremse.

Der neue Schalke-Coach Mike Büskens sieht einen 3:0-Sieg seiner Mannschaft - von der heimischen Couch

Wie hätte das auch ausgesehen? Werder hätte sich mit drei Punkten von der Konkurrenz aus St. Pauli und Darmstadt abgesetzt, was für Zweitliga-Verhältnisse ungefähr einem Vorsprung von drei Erdumfängen entspricht, und die ebenfalls um die Aufstiegsränge buhlenden Traditionsmarken Hamburger SV und FC Schalke 04 wären laut dieser Rechnung mit je sechs Erdumrundungen bereits hoffnungslos abgeschlagen gewesen.

Im Skript sind solche Absetzbewegungen nach vorn halt nicht vorgesehen. In der vergangenen Woche bot das Unterhaus dafür aber wieder einige Handlungsstränge, die zur Dramaturgie des Unterhaltungsprogramms beitragen: Schalke ersetzte den glücklosen Dimitrios Grammozis durch Mike Büskens, der beim 3:0-Sieg am Sonntag gegen den FC Ingolstadt sein schätzungsweise 18. Debüt auf der königsblauen Trainerbank feiern durfte - nur dass die Trainerbank die Couch war, weil ihm aufgrund einer Corona-Infektion die Mitreise nach Oberbayern verwehrt wurde.

Büskens erging es also wie dem ebenfalls Corona-geplagten HSV, der am Samstag gegen Erzgebirge Aue spielen sollte. Bis Freitagabend waren die Hamburger davon ausgegangen, dass die Partie stattfinden würde, doch um 23 Uhr trudelte doch noch die Eilmeldung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) ein: Spiel abgesagt. Der HSV wurde kurzfristig ins Home-Office beordert und musste von dort mit ansehen, wie sich der 1. FC Nürnberg mit einem 3:0-Erfolg am Sonntag bei Hannover 96 hinter dem Spitzentrio in Stellung brachte.

Der ersten Liga laufen langsam die Zuschauer weg

Das Zögern bei der Spielabsage wirkte wie ein kleiner Racheakt, denn die DFL hat ja allen Grund, sauer auf die alten Traditionsmarken zu sein: Was erlaube Werder, HSV und Schalke? Mit ihrer Ligazugehörigkeit schwächen die Klubs schließlich das angebliche Premiumprodukt namens "1. Bundesliga", das eigentlich auf Märkten wie China, Mexiko und sonstigen fernen Ländern expandieren soll - dem aber hierzulande die Zuschauer davonlaufen, weil eh jeder weiß, wer am Ende Meister wird.

Beim Streaming-Anbieter Dazn wurde eine saftige Preiserhöhung neulich damit erklärt, dass Spiele wie Fürth gegen Bielefeld nun mal keine Straßenfeger sind; der Konkurrent Sky berichtete von einer signifikanten Völkerwanderung von der ersten Liga hin zur zweiten, wodurch jetzt durchschnittlich mehr Leute das Zweitliga-Spitzenspiel Werder gegen Heidenheim schauen als die aufwendig produzierte Erstliga-Samstagskonferenz.

In erster Linie dafür verantwortlich sind natürlich die Traditionsklubs selbst, die mit einem Sammelsurium an Fehlern über Jahre an ihrer Zwangsversetzung mitgewirkt haben. Das illustre Frankenstein-Monster namens "2. Bundesliga" zeigt aber auch, was für ein spannender Wettbewerb entstehen kann, wenn die Vereine mit einigermaßen vergleichbaren Etats an den Start gehen.

Glück also für das Erstliga-Krisenunternehmen Hertha BSC, dass die 374-Millionen-Euro-Finanzspritze des Investors Lars Windhorst bereits aufgebraucht ist: In solchen Fällen sieht das Drehbuch eine bevorstehende Eingemeindung in die Zweitklassigkeit vor.