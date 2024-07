Schiedsrichter im EM-Halbfinale:Was hinter der Debatte um Felix Zwayer steckt

Was hinter der Debatte um Felix Zwayer steckt

In England herrscht vor dem Halbfinale Aufregung um die Wahl des Schiedsrichters. Der Grund: die Rolle von Felix Zwayer im großen deutschen Wettskandal – und sein Konflikt mit Englands Jude Bellingham.

Von Martin Schneider

Es liegt eine gewisse Ironie darin, dass Felix Zwayer bei zwei seiner bisher drei EM-Spiele die Schiedsrichterkabine in Dortmund bezog und es nun auch beim Halbfinale tun wird. Ausgerechnet. Die Katakomben des ehemaligen Westfalenstadions hatte er zuvor drei Jahre lang nicht mehr betreten, kein Spiel der lokalen Borussia hat er gepfiffen, weder zu Hause noch auswärts. Und das nur, weil der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sich an einen Grundsatz hält, den Europas Fußballunion Uefa nun nicht berücksichtigt: Die Wahl eines Schiedsrichters sollte nicht schon vor einem Spiel Diskussionen auslösen. Denn in der Regel tut man damit niemandem einen Gefallen, weder den Teams noch dem Schiedsrichter selbst. Der Druck ist ja sowieso schon hoch genug.