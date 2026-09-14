Ein kleiner Junge saß in der ersten Reihe des Interview Room 1. Seine Beine baumelten herab, sie reichten nicht mal bis zum Boden. Manchmal schaute er auf, zur Tür, wenn sie aufging. Dann drehte er sich wieder enttäuscht um. Fehlalarm! Der, auf den er wartete und wartete, er kam nicht. Dabei war der Mann angekündigt worden, vor gut einer Stunde. Ein älterer Herr ging zweimal zu dem Jungen und vertröstete ihn. „Er hat viel zu tun jetzt, sicher wurde er aufgehalten“, sagte er. Der Junge nickte brav. Er konnte nicht wissen, was alles über einen Tennisspieler hereinbricht, der die US Open, eines der vier größten, wichtigsten Turniere in diesem Sport gewonnen hat.