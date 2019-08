Natürlich ist das erst einmal wunderbar, der Auserwählte zu sein, denn mal ehrlich: Wer bekommt im Alter von acht Jahren mitgeteilt, was er mal mit seinem Leben anstellen soll, und wer bekommt versichert, dass diese Zukunft außergewöhnlich, unfassbar, einzigartig sein wird? Alexander Zverev ist der Auserwählte des Tennissports, und er behauptet seit Monaten: "Die US Open sind in diesem Jahr das Turnier, bei dem ich meinen Durchbruch schaffen will." Allerdings gibt es da ein paar nicht unerhebliche Probleme: Streit mit der Freundin, Trennung von Trainer Ivan Lendl, der Vater war krank, juristische Scharmützel mit dem ehemaligen Manager Patricio Apey.

