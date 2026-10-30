Es war kurz vor 22 Uhr, als klar wurde: Auch wenn man die Nummer eins der Tenniswelt wird, verändert man sich nicht schlagartig als Mensch. Manches bleibt wie immer, und so kam Alexander Zverev erst mal zu spät. In dieser Disziplin, das ist in der Branche bekannt, ist er seit Jahren der ungekrönte Champion. Er lächelte sanft, als er den Medienraum betrat, er trug eine Jogginghose. Gerade hatte er sein zweites Match beim ATP-Turnier in der Wiener Stadthalle gewonnen. Sein 6:4, 7:5-Sieg gegen den Niederländer Tallon Griekspoor, 30, war eigentlich keine große Sache – und doch war er ein Spektakel, nur der anderen Art.