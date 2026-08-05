French-Open-Sieger Alexander Zverev ist beim Masters-1000-Turnier in Montreal überraschend in der zweiten Runde gescheitert. Der an Nummer eins gesetzte Hamburger verlor gegen den Niederländer Tallon Griekspoor in drei Sätzen mit 7:6 (7:3), 2:6, 4:6.

Beim Turnier in Montreal wollte sich Zverev eigentlich für die US Open warmspielen. Das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 30. August in New York. Anstelle von Zverev bekommt Griekspoor es in der dritten Runde nun mit dem Sieger der Partie zwischen dem Italiener Matteo Arnaldi und dem Ungarn Fabian Marozsan zu tun.