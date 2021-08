Alexander Zverev spielt seit Wochen stark - was bedeutet das für die US Open?

Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev gewinnt in Cincinnati seinen fünften Masters-Titel - doch macht ihn das auch zum Favoriten bei den US Open, wo über drei Gewinnsätze gespielt wird?

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Alexander Zverev ist in dieser Disziplin, die auf der Tennisanlage von Cincinnati gespielt wurde, der derzeit Beste der Welt. Er hat das Finale gegen Andrej Rublew (Russland) nicht gewonnen, er hat dem Gegner beim 6:2, 6:3 eine Lehrstunde erteilt - spielerisch, technisch, taktisch. Einen Tag davor hatte er Stefanos Tsitsipas (Griechenland) niedergerungen und dabei nervenstark auf die unfassbar lange Toilettenpause (acht Minuten) von Tsitsipas nach dem ersten Satz sowie die beiden Breaks gegen sich im entscheidenden dritten Durchgang reagiert. Im Viertelfinale: 6:1, 6:3 gegen den hoch eingeschätzten Casper Ruud (Norwegen).

Zverevs Meisterstück gegen Tsitsipas

Es ist bereits der fünfte Masters-Titel für Zverev (zwei auf Sand, drei auf Hartplatz), mehr haben in seinem Alter (24 Jahre, vier Monate) nur sechs Spieler geschafft: Rafael Nadal (18), Novak Djokovic (zehn), Roger Federer (acht), Andy Murray, Pete Sampras (beide sieben) und Michael Chang (sechs). Vor ein paar Wochen ist Zverev Olympiasieger in Tokio geworden und hat dabei im Halbfinale ein wahnsinniges Comeback gegen Djokovic geschafft - er ist nun seit elf Partien unbesiegt.

Noch Fragen? Ja, eine: Ist er damit auch Favorit bei den US Open, die am kommenden Montag beginnen?

Nun, das führt zu den beiden Disziplinen, die die Sportart Tennis bereithält, und bevor alle Fans von Djokovic wütende Mails schreiben: Der Serbe ist derzeit - mit großem Abstand - der beste Tennisspieler der Welt, er kann bei den US Open den Grand Slam komplettieren, er hat in heuer schon in Melbourne, Paris und Wimbledon triumphiert.

Er ist der Favorit, zumal in New York bei den Männern ein Turnier in der zweiten Tennis-Disziplin ausgetragen wird: Best-of-five. Bei den Frauen ändert sich nur der Rhythmus (alle zwei Tage ein Spiel), was übrigens auch Gewöhnung bedarf, ein Match über drei Gewinnsätze unterscheidet sich indes derart grundlegend von Best-of-three-Partien, dass Boris Becker im Gespräch mit der SZ mal von einer anderen Disziplin sprach.

Zwei aktuelle Beispiele: Tsitsipas gönnte sich im Halbfinale diese lange Pause nach dem ersten Satz - ein Unding, mit dem sich der Tennisverband beschäftigen sollte, zumal Tsitsipas schon länger verdächtig ist, sich in diesen Pausen von Vater Apostolos beraten zu lassen. Und tatsächlich: Als der Grieche den Platz verließ, tippte der Vater ins Telefon; Zverev beschwerte sich: "Er hat seine Tasche mit dem Telefon mitgenommen. Das hat er in Paris schon getan und wird es auch weiterhin bei jedem zweiten Turnier tun."

Zverev war kolossal genervt - und verlor den zweiten Satz. "Man kenn die Regeln biegen, einige nutzen das zu ihrem Vorteil", sagte er danach. Tsitsipas habe das bei den French Open vor dem fünften Satz im Halbfinale (den Zverev verlor) schon gemacht: "Ich war deshalb ein klein wenig frustriert."

Zverev arbeitete sich im dritten Satz zurück, nun beschwerte sich Tsitsipas, weil ihm der Schiedsrichter keine Pause mehr gönnte. Und nach dem Tie-Break-Erfolg für Zverev fragte man sich - vielleicht auch in der Hoffnung, es in New York erleben zu dürfen - wie wäre dieses tolle Tennismatch weitergegangen? Die Antwort: komplett anders, denn dieser Tie Break wäre ja nicht die dramatische Zuspitzung gewesen, sondern lediglich ein Zwischen-Höhepunkt in einer Partie, die danach womöglich noch länger gedauert hätte als das Finale, das nach 59 Minuten vorbei war.

Das führt zum zweiten Beispiel: Olympia, Halbfinale gegen Djokovic. Es war ein Meisterstück, wie Zverev nach 1:6 und Break-Rückstand im zweiten Satz gegen den bis dahin unbesiegbar scheinenden Serben ins Match zurückfand, seinen Gegner nervte und eineinhalb Sätze lang so grandios spielte wie vielleicht noch nie davor.

Nur: Bei Olympia war es ein famoses Comeback und Beweis der eigenen Nervenstärke; bei den US Open würde eine Partie gegen Djokovic, der ja selbst ein mentaler Tüftler ist, nach dem dritten Satz erst so richtig beginnen - in der Schwüle von New York kommt zur psychischen Belastung noch die physische hinzu.

Es gibt diese Statistik, der zufolge Zverev bei zehn Versuchen noch nie ein Best-of-five-Match gegen einen Spieler gewonnen hat, der zum Zeitpunkt der Partie unter den besten Zehn der Welt geführt wurde. Das ist eine krude Statistik, und der Deutsche betont immer wieder, dass ihn das nicht interessiere - aber, und das führt zu Naomi Osaka (Japan) und ihrem Problem mit Pressekonferenzen: Diese Frage wird gestellt werden im Vorfeld der US Open, Zverev wird sie hören, es ist dann nun mal wie beim Stürmer, der hört, seit wie vielen Minuten er nicht getroffen hat - oder bei den vermeintlich ewigen Zweiten, denen der ersehnte Titel fehlt.

Zverev ist Olympiasieger, das ist man für die Ewigkeit. Als Unvollendeter kann er, der übrigens 2018 auch schon die Year-End-Championship gewonnen hat, keinesfalls mehr gelten. Er ist in New York einer der Sieganwärter, das Problem mit dieser Best-of-five-Statistik: Von neun möglichen Top-Ten-Gegnern (Zverev selbst wird auf Platz vier geführt) haben drei (Titelverteidiger Dominic Thiem, Federer, Nadal) bereits ihren Verzicht erklärt.