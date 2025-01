Von Jürgen Schmieder, Melbourne

Es gibt im Männertennis einen unbesiegbaren Endgegner, und nein, es ist nicht Novak Djokovic. Greg Sharko heißt dieser wunderbare Typ der Spielervereinigung ATP, der jede noch so abseitige Statistikfrage mit souveränem Lächeln beantworten kann. Allerdings ist Sharko seit Herbst 2023 in Rente und sitzt deshalb nicht an seinem üblichen Platz bei den Australian Open. Er arbeitet jetzt für TV-Sender, und war nicht zu erreichen am Mittwoch – was überaus schade ist, denn man hätte eine Frage, mit der man den allwissenden Datenguru des Tennis vielleicht hätte besiegen könnte. Nämlich: Hat jemals ein Spieler bei einer Best-of-five-Partie in den ersten zwei Durchgängen jeweils ein Break Vorsprung gehabt, in beiden jeweils einen Satzball und in einem noch einen Breakball zum 6:5 bei eigenem Aufschlag – und beide verloren?