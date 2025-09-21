Tennisprofi Alexander Zverev, 28, hat bei seinem ersten Einsatz für das Team Europa beim diesjährigen Laver Cup in San Francisco eine krachende Niederlage kassiert. Der Weltranglistendritte unterlag am Samstag bei dem von Roger Federer initiierten Showevent zwischen Europa und dem Rest der Welt dem Australier Alex de Minaur 1:6, 4:6, schmiss dabei frustriert seinen Schläger und legte sich mit dem Stuhlschiedsrichter an. Die von US-Tennisikone Andre Agassi betreute Weltauswahl zog anschließend in der Night Session durch weitere Siege von Francisco Cerúndolo gegen Holger Rune, Taylor Fritz gegen Carlos Alcaraz und im Doppel mit De Minaur/Alex Michelsen gegen Rune/Casper Ruud auf 9:3 davon. 13 Punkte sind zum Sieg beim Einladungsturnier nötig, die Entscheidung fiel am Sonntag (Ortszeit).
Zverev ist mit fünf Titeln und den meisten Punkten Rekordspieler des Tennisvergleichs, der seit 2017 ausgetragen wird. Auch beim Sieg seines Teams im vergangenen Jahr in Berlin war der Hamburger dabei. Gegen de Minaur kehrte Zverev nach den enttäuschenden US Open auf den Court zurück; Ende August war er in New York bereits in der dritten Runde ausgeschieden. Teamchef der Europäer ist Yannick Noah. 2026 findet der Laver Cup in London statt.