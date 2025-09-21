Tennisprofi Alexander Zverev, 28, hat bei seinem ersten Einsatz für das Team Europa beim diesjährigen Laver Cup in San Francisco eine krachende Niederlage kassiert. Der Weltranglistendritte unterlag am Samstag bei dem von Roger Federer initiierten Showevent zwischen Europa und dem Rest der Welt dem Australier Alex de Minaur 1:6, 4:6, schmiss dabei frustriert seinen Schläger und legte sich mit dem Stuhlschiedsrichter an. Die von US-Tennisikone Andre Agassi betreute Weltauswahl zog anschließend in der Night Session durch weitere Siege von Francisco Cerúndolo gegen Holger Rune, Taylor Fritz gegen Carlos Alcaraz und im Doppel mit De Minaur/Alex Michelsen gegen Rune/Casper Ruud auf 9:3 davon. 13 Punkte sind zum Sieg beim Einladungsturnier nötig, die Entscheidung fiel am Sonntag (Ortszeit).