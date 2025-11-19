Gut sahen sie aus, wie Models, als sie durch die Gassen flanierten. Auf Instagram wurde dieser besondere Moment festgehalten. Vor allem ihre schlanken Anzüge machten Eindruck. Michael Kohlmann, der sich als angenehm zurückhaltender Westfale nicht gerade als Laufsteg-Ikone sieht, muss bei dem Thema so laut lachen, dass es durch den Hörer dringt. „Da muss man Kevin Krawietz loben“, sagt der Bundestrainer und Davis-Cup-Teamchef und erklärt, wie aus den deutschen Tennismännern Dressmänner wurden: „Das Team hatte keine offiziellen Anzüge, Kevin hat sich dahintergeklemmt und über einen Partner die Anzüge besorgt.“ Grundsätzlich brauchen Profis selten feinen Zwirn, in Bologna allerdings gab es schon am Sonntag einen Brunch, Kleidungsvorschrift: Cocktail. „Hat Spaß gemacht“, sagt Kohlmann. „Alle Teams sind durch die Stadt eingelaufen.“

Der 51-Jährige strahlt Freude und Energie aus, auch wenn er rasch ernst wird und betont: „Es ist das Ende der Saison. Alle sind im roten Bereich. Aber das ist bei allen Teams so.“ Das ist richtig, und doch haben die Deutschen beim letzten Spektakel der Saison hohe Ambitionen. An diesem Donnerstag um 17 Uhr (live bei tennis.de) steigen sie in den Nationenwettbewerb ein, die acht qualifizierten Mannschaften treten ab einem Viertelfinale im K.o.-Modus an (Belgien bezwang bereits Frankreich 2:0), am Sonntag ist das Endspiel. Auftaktgegner der DTB-Auswahl ist Argentinien, ein gutes Team mit Francisco Cerúndolo und Tomás Martín Etcheverry sowie Doppelspezialist Horacio Zeballos, 2025 mit dem Spanier Marcel Granollers Grand-Slam-Sieger bei den French Open und US Open.

Die Deutschen bieten dafür einen Joker auf, der die Statik des Teams derart stärkt, dass es auf einmal der klammheimliche Favorit ist. Auch wenn Kohlmann ungern das Wort ausspricht. Die Vorzeichen jedenfalls sind günstig wie selten, in der „Super Tennis Arena“ auf dem Messegelände namens BolognaFiere, wo der Tennisplatz samt Tribünen für 10 000 Zuschauer in eine Halle gezimmert wurde.

„Wir haben jetzt in Sascha noch mal einen on top, der da den Unterschied ausmachen kann. Und das wissen auch die Jungs“, sagt Kohlmann. Sascha, das ist Alexander Zverev, 28, der Weltranglistendritte, der erstmals nach langer freiwilliger Abstinenz vom deutschen Team, weil er das Format des Davis Cups ablehnt, bei der Finalwoche dabei ist. Vor ein paar Wochen, kurz vor Meldeschluss, gab er die Zusage. Kohlmann betont: „Wir sind hier, weil wir absolut etwas erreichen wollen.“ Ein Erfolg wäre tatsächlich ein Ereignis. Ewige 32 Jahre ist der letzte deutsche Davis-Cup-Triumph her. 1993 in Düsseldorf gewann das Team mit Michael Stich als Führungsspieler den Titel; Teamchef war Niki Pilic, der kürzlich starb und am Mittwoch vor der Partie Italiens gegen Österreich nochmals gewürdigt werden sollte. Zuvor, 1988 und 1989, hatte Boris Becker das Team zu den zwei anderen deutschen Erfolgen geführt.

Zverev ist der einzige Top-Ten-Spieler, der in Bologna aufschlägt

Die Vergangenheit ist immer noch die beste Blaupause, wie man im Davis Cup am ehesten siegt: Auf dem Weg zum Titel braucht ein Team eine Säule, um die herum andere über sich hinaus wachsen. Becker und Stich hätten nie jubeln können ohne Typen wie Eric Jelen, Carl-Uwe Steeb, Markus Zoecke, Marc-Kevin Goellner, Patrik Kühnen. Die deutsche Ausgangslage lässt sich also am treffendsten mit der Parole umschreiben: jetzt oder nie!

Zwei Aspekte nähren dieses Showdown-Gefühl: Selbst wenn Zverev mit seinem wechselhaften Saisonverlauf unzufrieden ist – er ist der einzige Top-Ten-Spieler, der in Bologna aufschlägt. Der Weltranglistenzweite Jannik Sinner hatte vor Wochen, zum Missfallen vieler Italiener, seinen Startverzicht erklärt, er wolle pausieren. Am Dienstag zog der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz zurück wegen Oberschenkelbeschwerden. Auf Spanien könnte die DTB-Auswahl im Halbfinale treffen. Die Rechnung ist einfach: Zverev sollte seine Matches gewinnen. Jan-Lennard Struff reiste am Sonntag mit dem Titelgewinn beim Challenger-Turnier in Lyon an. Der Routinier kann an Nummer zwei auch punkten, er enttäuscht fast nie im Davis-Cup. Dazu kommt, dass das deutsche Doppel mit Kevin Krawietz und Tim Pütz, den ATP-Weltmeistern 2024, fast immer für einen Punkt gut ist. „Wenn es 1:1 stehen sollte nach den Einzeln und es um alles geht, habe ich ein gutes Gefühl, wenn Tim und Kevin auf den Platz gehen“, sagt Kohlmann. Der DTB habe gar „eine Bombenmannschaft“, meinte Boris Becker: „Das ist eine Riesenchance, die hässlichste Salatschüssel der Welt nach Deutschland zu holen.“

Die Models des DTB: Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann (von rechts) mit seinen Spielern Kevin Krawietz, Tim Pütz und Yannick Hanfmann. (Foto: Emmanuele Ciancaglini/Getty Images for ITF)

Überdies tickt die Davis-Cup-Uhr für viele. Struff ist 35, Krawietz 33, Pütz 38, Ersatzmann Yannick Hanfmann 34. „Die Jungs werden nicht jünger, und irgendwie ist ja die Ziellinie für die meisten in Sichtweite“, sagt Kohlmann. Einen Last Dance, einen letzten Tanz, wie es im Sport heißt, will der Teamchef nicht beschwören. Aber ihm ist klar: „Jeder im Team weiß, dass wir nicht mehr unzählige Chancen bekommen werden. In dieser Formation sowieso nicht.“

Dass Bologna zu einem gemütlichen Ausflug wird, bei dem die ältere Garde wie ein Cowboy dem Sonnenuntergang sanft entgegenreitet, schließt Kohlmann komplett aus. „Es ist keiner hier, der sagt: Komm, lass uns treffen und einen netten Abschluss machen. Wir haben schon klare Ziele.“ Pütz betont gelassen: „Ich spüre keinen Zeitdruck. Wir haben über so viele Jahre etwas Gutes aufgebaut, ich hoffe, dass das noch ein paar Jahre weitergeht und wir es dann weitergeben können. An die nächste Generation, an die Daniel Altmaiers und Justin Engels dieser Welt, die da natürlich nachkommen werden.“ Zverev, der Youngster im Team, sagte aber auch bezeichnend, er spiele, „weil die Jungs mich gebeten haben und das Gefühl haben, dass die deutsche Mannschaft, so wie sie jetzt momentan in der Zusammensetzung ist, nicht mehr viel Zeit hat“.

Für Zverev kommt diese Woche in Bologna auch aus eigenen Gründen recht. Hier kann er seine angeschlagene Seele, die in dieser Saison gelitten hat, pflegen. Im Nest der Kollegen, mit denen er sich tatsächlich und nicht nur gespielt bestens versteht. Nach dem Erstrunden-Aus in Wimbledon hatte Zverev ja von tiefen mentalen Problemen gesprochen. Seine Ergebnisse waren durchgängig wechselhaft, selbst wenn er die Saison in der Weltrangliste mit weitem Abstand hinter Alcaraz und Sinner abschloss. „Ich glaube, er fühlt sich ganz wohl im Team“, wusste Krawietz zu berichten. Zverev ist in jedem Fall motiviert, er spielt nicht nur aus Gefälligkeit: „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir ein Team haben, mit dem wir gewinnen können“, sagte er.