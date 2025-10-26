Alexander Zverev ließ nach seiner vergebenen Chance kurz den Kopf hängen, dann fiel er Jannik Sinner bitter lächelnd am Netz in die Arme. Deutschlands bester Tennisprofi hat beim ATP-Turnier in Wien trotz einer sehr starken Leistung den Sieg verpasst. Im Finale musste sich der Weltranglistendritte dem topgesetzten und favorisierten Italiener nach einer Satzführung noch mit 6:3, 3:6, 5:7 geschlagen geben.

Für Zverev war es nach den Australien Open im Januar die zweite schmerzhafte Endspiel-Niederlage gegen den Südtiroler in diesem Jahr. In einer komplizierten Saison wartet der Hamburger weiter auf seinen zweiten Titelgewinn nach dem von München im April. Der viermalige Grand-Slam-Sieger Sinner hingegen jubelte über den insgesamt 22. Karriere-Titel und den vierten Sieg im achten Match gegen Zverev.

„Es fühlt sich fantastisch an. Es war eine so komplizierte Geschichte in diesem Finale. Ich wollte mein bestes Tennis spielen, wenn es zählt“, sagte Sinner: „Das war von beiden Seite eine tolle Leistung - ich bin sehr glücklich, dass es gereicht hat.“

Nach zahlreichen Rückschlägen in den vergangenen Monaten stellte das Duell mit Sinner für Zverev einen wichtigen Formtest dar: „Mal sehen, wo ich wirklich stehe“, hatte er vor seiner ersten Finalteilnahme seit Juni gesagt. In Melbourne, wo sich die beiden das bislang letzte Mal gegenübergestanden hatten, war Zverev in drei glatten Sätzen noch chancenlos gewesen. Er müsse deshalb „das beste Tennis spielen, das man spielen kann, um überhaupt eine Chance zu haben“, ergänzte Zverev - um seinem Vorhaben dann zu Beginn sehr nahezukommen. Auf dem Hallen-Hartplatz von Wien bewegte sich Zverev gut und spielte mutig auf. Der Lohn: ein frühes Break im ersten Satz.

Zur Freude der Fans in Wien sparen beide Spieler in einer hochklassigen Partie nicht mit Höhepunkten

Auf dem Weg zum ersehnten Titelgewinn ließ er sich auch im Anschluss nicht aus der Ruhe bringen. Vom befürchteten Klassenunterschied war nichts zu sehen: Zverev blieb aufmerksam und aggressiv, agierte erfrischend oft am Netz und schlug stark auf. Sinners erster Satzverlust im laufenden Turnier war nach 47 Minuten die logische Konsequenz. Doch Sinner wurde von dem Rückschlag regelrecht wachgeküsst. Der Wimbledonsieger nutzte im zweiten Durchgang auch kleinere Schwächen seines Kontrahenten gnadenlos aus. Zur Freude der Fans in Wien sparten beide Spieler in einer hochklassigen Partie nicht mit Höhepunkten.

Im Entscheidungsdurchgang setzte Zverev seinen beeindruckenden Weg zurück zu alter Stärke fort und stellte Sinner immer wieder vor Aufgaben. Auf spektakuläre Weise wehrte er gleich mehrere Breakbälle Sinners ab. Letztlich behielt der Italiener aber trotz leichter Oberschenkelprobleme die Oberhand, weil er in der Schlussphase sein bestes Tennis anbot. Zverev zeigte sich trotzdem bei der Siegerehrung in bester Laune. „Jannik, du gehst uns Spielern allen so was von auf den Sack. Entspann dich mal. Wir wissen, dass du der beste Spieler der Welt bist“, sagte er heiter in Richtung des Siegers. Zufrieden resümierte er über sich und sein Team: „Wir finden langsam einen Weg zurück, gutes Tennis zu spielen. Diese Woche war eine unglaublich positive.“

Für Zverev war das Turnier in Wien auf dem Weg zu den ATP Finals in Turin ab 9. November absolut ein Lichtblick, auch wenn er in Österreich keinen Topgegner schlagen musste. Sein zuletzt schwächelnder Körper schien ihm diesmal keine großen Probleme zu bereiten. Nach den ATP Finals will Zverev zum Saisonabschluss auch noch die Finalrunde des Davis Cups in Bologna mit dem deutschen Team bestreiten.