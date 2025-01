Man stelle sich vor, Muhammad Ali und Joe Frazier hätten sich am Tag vor dem Thrilla of Manila zum Seilspringen getroffen. Oder Lothar Matthäus und Diego Maradona vor dem WM-Finale 1990 zum Bällejonglieren. Oder Michael Schumacher und Jacques Villeneuve vor dem letzten Rennen der Formel-1-Saison 1997 zum Go-Kart-Fahren. So in etwa muss man sich das vorstellen, was am Samstagnachmittag auf der Tennisanlage in Melbourne passierte: Alexander Zverev und Jannik Sinner saßen im Fitnessraum nebeneinander auf stationären Fahrrädern. Sie plauderten ein wenig und waren gut drauf – wie zwei Freunde, die sich zufällig in der Muckibude begegnen und am Tag darauf nicht um einen Grand-Slam-Titel kämpfen, sondern miteinander surfen werden.