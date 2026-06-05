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French Open in ParisSieg im Halbfinale – Zverev ist fast am Ziel seiner Träume

Lesezeit: 4 Min.

Durchgekämpft: Alexander Zverev schlägt den Tschechen Jakub Mensik und erreicht zum vierten Mal ein Grand-Slam-Endspiel.
Durchgekämpft: Alexander Zverev schlägt den Tschechen Jakub Mensik und erreicht zum vierten Mal ein Grand-Slam-Endspiel. Christophe Ena/AP

Tennisprofi Alexander Zverev gewinnt bei den French Open gegen den Tschechen Jakub Mensik und kann sich am Sonntag zum ersten deutschen männlichen Grand-Slam-Sieger seit Boris Becker krönen. Im Endspiel wartet der Italiener Flavio Cobolli.

Von Gerald Kleffmann, Paris

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Druck, Druck, Druck, ganz sicher lasteten noch nie mehr Erwartungen auf Alexander Zverev als in diesen ungewöhnlichen Tagen von Paris. Da seine ärgsten Widersacher, die Branchengrößen Jannik Sinner (Zweitrunden-Aus), Novak Djokovic (Drittrunden-Aus) und Carlos Alcaraz (fehlt verletzt), seinen sehnsüchtig erhofften ersten Grand-Slam-Sieg bei den French Open nicht mehr verhindern können, galt der deutsche Tennisprofi spätestens seit dem Achtelfinale allseits als der Favorit. Zverev hatte seine Rolle bislang bestens angenommen, er hatte sich auch clever verhalten. Der 29-Jährige machte sich rar, sprach kürzer bei Pressekonferenzen, ließ sich auf keine Gedankenspiele zum möglichen Triumph ein, plauderte lieber darüber, dass er abends gerne Mario Kart spiele und dann ins Bett gehe. Druck? Er hat ihn einfach weggezockt und weggeschlafen.

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