Nur zwei Punkte trennten Alexander Zverev in seinem ersten Grand-Slam-Finale 2020 vom Triumph. Jetzt, vor dem Endspiel der French Open gegen Carlos Alcaraz, fühlt er sich gefestigter. Spielerisch und menschlich.

Von Barbara Klimke, Paris

Alexander Zverev hat es schon erlebt, so ein Grand-Slam-Finale, und die Erinnerung verfolgt ihn bis heute. Zwei Punkte fehlten ihm damals zum Sieg: zwei Punkte! Nichts hat Zverev seit jenem Oktobertag 2020 in Pressekonferenzen, in denen es um seine Tenniskarriere ging, häufiger wiederholt als diesen einen Satz.