French-Open-Sieger Alexander Zverev startet mit einer kniffligen Aufgabe in den Rasenklassiker Wimbledon. Für die erste Runde wurde dem Hamburger der belgische Weltranglisten-37. Alexander Blockx zugelost. In zwei Duellen ist Zverev gegen Blockx aber noch ungeschlagen, bei den diesjährigen Masters-Turnieren in Madrid und Rom setzte sich Zverev auf Sand in jeweils zwei Sätzen durch.



Zverev, der im Südwesten Londons noch nie über das Achtelfinale hinausgekommen ist, könnte im Viertelfinale auf Taylor Fritz treffen. Gegen den US-Amerikaner hat der Hamburger die letzten sieben Spiele allesamt verloren, darunter auch jüngst das Halbfinale in Halle. Dort hatten Zverev aber auch eine Fehlfunktion seines Insulinsensors und Rückenprobleme zu schaffen gemacht.



Serena Williams erwischte derweil zum Auftakt in ihr Einzel-Comeback mit der Australierin Maya Joint, Nummer 53 der Weltrangliste, eine lösbare Aufgabe. Schon in Runde drei könnte auf die 44-jährige siebenmalige Wimbeldonsiegerin aber die polnische Titelverteidigerin Iga Swiatek warten. Im Doppel trifft sie an der Seite ihrer Schwester Venus auf Solana Sierra (Argentinien) und Camila Osoria (Kolumbien).



Die deutschen Frauen hatten wenig Losglück. Laura Siegemund, im Vorjahr erst im Viertelfinale ausgeschieden, spielt gegen Elise Mertens aus Belgien, Eva Lys trifft auf die russische French-Open-Halbfinalistin Diana Schnaider. Zudem spielt Tamara Korpatsch gegen die zweimalige Major-Siegerin Coco Gauff aus den USA, Ella Seidel gegen Berlin-Siegerin Linda Noskova aus Tschechien.