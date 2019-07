26. Juli 2019, 19:11 Uhr Tennis Heftiger Return von Lendl

Man sieht es ihnen nicht an, aber beide lieben Hunde: Trainer Ivan Lendl (links) mit Alexander Zverev bei den ATP Finals in London.

Beim Turnier in Hamburg macht eine Nachricht die Runde, die sich zuletzt bereits angedeutet hatte: Ivan Lendl ist nicht mehr Trainer von Alexander Zverev.

"Er hat derzeit einige Probleme außerhalb des Platzes, die es schwierig machen, auf eine Weise zu arbeiten, die meiner Philosophie entspricht", wird der 59-jährige Lendl zitiert.

Von Peter Burghardt , Hamburg

Am Freitag, als die Meldung von der Trennung die Runde machte, stand Alexander Zverev wieder auf dem Platz. Center Court am Hamburger Rothenbaum, Heimspiel. Viertelfinale gegen Filip Krajinovic aus Serbien, Zverev gewann nach mühsamem Start 2:6, 7:5 und 6:2, betreut von seinem Vater Alexander. Ivan Lendl, bis vor kurzem auch sein Trainer, war nicht dabei, er ist daheim in den USA. Schon ehe das Match gespielt war, sprach sich herum, was sich angedeutet hatte: Demnach ist Ivan Lendl, einst 270 Wochen lang die Nummer eins der Tenniswelt, nicht mehr Trainer der aktuellen Nummer fünf der Tenniswelt.

Lendl, 59, hört offenbar auf bei Zverev, genannt Sascha, 22 Jahre alt. Wen sollte das noch wundern nach diesen Tagen. "Ich glaube sehr an Sascha, der immer noch sehr jung ist", wird der im heutigen Tschechien geborene Amerikaner von einem US-Journalisten zitiert. "Ich denke, dass er eines Tages ein großartiger Spieler wird. Aber derzeit hat er einige Probleme außerhalb des Platzes, die es schwierig machen, auf eine Weise zu arbeiten, die meiner Philosophie entspricht."

Ein heftiger Return, mitten hinein in Zverevs Gastspiel daheim in Hamburg, Lendls Manager soll den Bruch dann bestätigt haben. Zverev musste derweil auf Hamburger Sand ans Werk, bevor er etwas dazu sagen konnte. Nach verlorenem ersten Satz lag er etwas hilflos 2:5 in Rückstand. Dann drehte er die Partie, 2:6, 7:5, 6:2, und rettete den Veranstaltern fürs erste das Turnier. Vor ihm war der topgesetzte Österreicher Dominic Thiem als ATP-Nummer vier 6:7, 6:7 gegen den Russen Andrej Rubljow ausgeschieden, Zverev macht am Samstag im Halbfinale gegen Nikolos Bassilaschwili aus Georgien weiter, den Vorjahressieger.

Sehr überraschend ist das Zerwürfnis eines jüngeren und schon etwas älteren Egos nicht nach dem, was zuletzt von Alexander Zverev zu hören gewesen war. "Sascha redet sich manchmal den Frust von der Seele", erkennt Boris Becker. "Ich habe ihm geraten, das nicht zu oft öffentlich zu tun." Lendl interessiere sich derzeit hauptsächlich fürs Golfspielen und seinen kleinen Hund, berichtete Zverev vor diesen Hamburg European Open. In Wimbledon war er in Runde eins ausgeschieden, es läuft nicht gut. Zverev verwies auf den Rechtsstreit mit seinem vormaligen Manager Patricio Apey, eine Lösung scheint in Sicht zu sein. Und er sprach von Lendl, der vom Golf erzähle, während Zverev seinen Aufschlag übe, und keine Zeit habe, weil er seinem Hund den Toilettengang beibringen müsse.

Irgendwas sei da Anfang des Jahres kaputt gegangen, vermutet Boris Becker, die Galionsfigur. Irgendwann nach dem ATP-Finale im November 2018 in London, das Zverev gewann. Lendl sei einer der besten Trainer der Welt und Sascha einer der besten Spieler der Welt: "Dann muss man das richtig machen, oder man soll aufhören", riet Becker. "Diese Situation heute ist für keinen befriedigend." Einen hochkarätigen Trainer müsse man bei sich haben, findet der Head of Men's Tennis des DTB.

Becker wusste da schon mehr, als er sagen konnte, das deutete er an. Er kennt Zverev ausgezeichnet, er sieht sich als sein Mentor. Und er war ja selbst Weltklasseprofi mit ebenfalls sehr eigenem Kopf und in späteren Jahren drei Jahre lang der Trainer von Novak Djokovic, bevor die Wege Ende 2016 auseinander gingen. Becker weiß um Zverevs Temperament. Er wird auch wissen, dass es schwierig sein kann, zwei Trainer zu haben, darunter wie Zverev seinen eigenen Vater. "Zwei Trainer sind einer zu viel", soll Zverev Senior gesagt haben. Jetzt ist er wohl fürs erste sein einziger Trainer.

Becker will übrigens nicht Lendls Nachfolger werden. Er sei immer für Zverev da. "Aber als Cheftrainer 30 Wochen im Jahr durch die Welt zu reisen, das kann ich mir beim besten Willen nicht mehr vorstellen."