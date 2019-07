25. Juli 2019, 09:51 Uhr Alexander Zverev in Hamburg Comeback im Kinderbett

Von Peter Burghardt , Hamburg

Auch beim Uhlenhorster HC hat Alexander Zverev jetzt also mal wieder vorbeigeschaut, das bot sich ja an. Der Tennisprofi aus Hamburg wohnt offiziell in Monaco, wie sich bei einem Karriere-Preisgeld von gegenwärtig 17,3 Millionen Dollar gehört. Auch in Florida besitzt die Tennisfamilie Zverev ein Haus, und natürlich ist die Nummer fünf der Tenniswelt sowieso ständig auf Achse. Aber dieser Tage spielt er ganz beschaulich das ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum, es heißt neuerdings Hamburg European Open, da ereignen sich nostalgische Momente.

Alexander Zverev, 22 Jahre alt und genannt Sascha, berichtete, dass er hier in seinem Kinderbett schlafe. Es ist sicher lang genug, seine Körpergröße beträgt 1,98 Meter. Und ehe er am sehr warmen Dienstag den Chilenen Nicolás Jarry bezwang und ins Achtelfinale am mutmaßlich knallheißen Donnerstag gegen Federico Delbonis aus Argentinien einzog, machte er am Montag zum Training beim Uhlenhorster HC Station. Es war das erste Mal seit Jahren und "sehr besonders. Das ist der Platz, wo alles angefangen hat, wo ich mich in den Tennissport verliebt habe."

Diese Heimkehr kommt gerade recht

Zuletzt hatte die Liebe etwas gelitten, da kommt diese Heimkehr gerade recht. Er habe nach Hause zurückkehren wollen, wo er alles kenne und "wo ich das Gefühl habe, dass ich gemocht werde", sagte er kürzlich. In Wimbledon schied Zverev in Runde eins aus, "war nicht angenehm". Suboptimal scheint auch sein Verhältnis zu Ivan Lendl zu sein, der Amerikaner ist neben Zverevs Vater Alexander sein Trainer.

Lendls bevorzugte Themen seien gerade Golf und sein kleiner Hund, erläuterte Zverev bei einem Pressegespräch vor seinem Comeback daheim. "Manchmal gehen wir auf den Tennisplatz. Das Training ist zwei Stunden lang. Eine halbe Stunde davon steht er mit dem Rücken zu mir und erzählt, wie er am Morgen zuvor Golf gespielt hat." Es könne nicht sein, dass er eine halbe Stunde lang seinen zweiten Aufschlag übe, weil er damit Probleme habe, und Lendl sei zwanzig Minuten davon langweilig und erzähle, was er für einen unglaublichen Schlag am sechsten Loch gehabt habe. "Das ist ja gut und schön, aber das interessiert mich in dem Moment nicht allzu sehr." Er habe ihm das auch schon mitgeteilt und geraten, dass sich Lendl auf Tennis konzentrieren solle, "viele Dinge", sagte er, werden sich ändern". Ivan Lendl hat übrigens mal in Hamburg gewonnen, 1989, acht Jahre vor Zverevs Geburt.

Von seinem Manager Patricio Apey hatte sich Deutschlands bester Tennisspieler im Frühjahr getrennt, ein Rechtsstreit folgte, Besserung ist offenbar in Sicht. "Es wird sich langsam alles aufklären", meint Zverev, "so dass ich mich komplett wieder auf Tennis konzentrieren kann."