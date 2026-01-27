Für Learner Tien war dieser Abend ein besonderer. Noch nie hatte der erst 20 Jahre alte Amerikaner aus Irvine, Kalifornien, ein Viertelfinale bei einem der vier Grand-Slam-Turniere erreicht. Er war zudem an diesem Dienstag bei den Australian Open der jüngste Spieler seit elf Jahren, der die Runde der letzten Acht bestreiten durfte. Dankbar war er dafür, das betonte er. Aber nach der Partie galt für ihn: Auch er ist nun Mitglied im Klub jener linkshändigen Profis, die diesen Alexander Zverev verfluchen dürften. Linkshänder, so die Erkenntnis seit Langem, gewinnen gegen den 28 Jahre alten Deutschen nichts.