30. Mai 2019, 18:34 Uhr Zverev bei den French Open Gefangen in der Komfortzone

„Kann er die Energie halten?“ Alexander Zverev steht nun zunächst mal in der dritten Runde in Paris.

Alexander Zverev schafft es in Paris in Runde drei, doch sein Spiel wirkt immer noch nicht immer stabil.

Jetzt gibt es Kritik an ihm von den ehemaligen Tennisgrößen Boris Becker und John McEnroe.

Von Gerald Kleffmann , Paris

Es war ein geschichtsträchtiger Ort, an dem es an diesem Donnerstag viel um Alexander Zverevs Wohl ging. Von außen ist das Hotel Molitor gar nicht mal so imposant, gelbe Fassade, langer Bau, wenig lässt erahnen, dass diese Stätte Architekturfreunde in aller Welt fasziniert. Im Innenhof ist das bekannteste Schwimmbad der Stadt, das sich leuchtend blau ins Art-Déco-Ambiente fügt. Weil Paris eben Paris ist, wurde es 1929 nicht einfach so für eröffnet erklärt, sondern der legendäre Johnny Weissmüller schaute vorbei. 1946 wurde hier der erste Bikini der Öffentlichkeit präsentiert, auch eine nette Fußnote, aber sehr viel später musste das Hotel geschlossen werden. Immerhin, dank einer Bürgerinitiative und nach geglückter Renovierung lebte das Molitor wieder auf.

Boris Becker bezieht gern sein Zimmer in dem Gebäude neben der Tennisanlage der French Open, er könnte viel erzählen über die Magie des hiesigen Designs. Aber diesmal ging es um seine Kernkompetenz, in einem gedämpften Raum im Sousparterre: Der berühmteste deutsche Ex-Spieler sollte erklären, was bei Deutschlands bestem Tennisspieler nicht rund läuft.

Der Sender Eurosport hatte zu einer Fragerunde mit einigen seiner Experten eingeladen, und so ergab sich die bemerkenswerte Situation, dass neben Becker auch die Instanzen John McEnroe und Mats Wilander in einem Raum standen - und der Reihe nach über Zverevs Lage grübelten. Sie meinten unisono: Er muss etwas ändern.

Becker, der auch beim Deutschen Tennis-Bund als Head of Men's Tennis fungiert, wurde am deutlichsten und kritisierte Zverevs Position auf dem Platz. Der 22-Jährige stehe zu weit hinten. "Ich denke, das ist seine Komfortzone. Als er mit Tennis begann und erste Erfolge auf Asche hatte, spielte er hinter der Grundlinie", erklärte Becker. "Im Fall einer Krise ziehen sich Menschen in ihre Komfortzone zurück. Und Zverev ist ein bisschen in der Krise, er hatte für seine Verhältnisse eine enttäuschende Sandplatzsaison."

Becker hält dieses Zurückfallen für den Hauptgrund von Zverevs 2019 auffälligem Straucheln. "Mit seinem Kampfgeist und seiner Einstellung will er Gegner niederringen, was gut ist. Die Frage ist nur: Wie lange gelingt ihm das und gegen wen?" Eine rhetorische Frage, denn für Becker steht fest, dass sich Zverev etwa im vergangenen erfolgreichen Jahr weiterentwickelt hat - "irgendwann aber wurde sein Spiel von den Gegnern erkannt, sie haben sich jetzt eingestellt auf diese Spielweise und haben eine Lösung gefunden. Und das macht ihm zu schaffen."

Auch Becker rätselt, warum Trainer Ivan Lendl in Paris nicht an Zverevs Seite ist

Der immer noch herrlich knautschige New Yorker McEnroe, früher ein Könner des Serve-and-Volleyspiels (und Pöbelns), hat Zverevs strategische Defizite räumlich etwas weiter vorne verortet, quasi als weitergeführten Gedanken Beckers. "Er hat alles, einen großen Aufschlag, harte Schläge von der Grundlinie", sagte der 60-Jährige, aber er sehe, dass sich Zverev am Netz nicht wohlfühle.

Und dieses Unbehagen halte ihn davon ab, nachzurücken, wenn er aggressiv bereits einen Punkt aufgebaut hat. Im Fußball würde man sagen: Zverev schwächelt im Umschaltspiel. "Er lässt sich dann plötzlich wieder für zehn Minuten zurückfallen", sagte Wilander, der hohe Autorität besitzt. Dreimal triumphierte der Schwede in Roland Garros, weil er sich damals wie kein Zweiter über Stunden katzengleich zu bewegen wusste. Komm vor statt Komfortzone? Der Blick der drei Altmeister ist insofern interessant, weil es bei den Erklärungsversuchen von Zverev selbst zuletzt oft um Themen abseits des Spiels gegangen war. Selten aber um das Spiel an sich. Auch in Paris hat Zverev sich nach seinem Fünfsatz-Auftaktsieg gegen den Australier John Millman durchaus schlüssig erklärt - zu anderen Aspekten. Der Turniersieg in Genf zuvor sei "extrem wichtig" für ihn gewesen, bezüglich des Selbstvertrauens, sagte er.

Nach wie vor habe sich nichts am Stand des juristischen Streits mit seinem Ex-Manager Patricio Apey geändert: "Das liegt jetzt ein bisschen in seiner Hand. Ob er etwas netter sein möchte und das schneller beenden möchte - oder ob er Probleme machen will." Einmal befand er nur: "Ich denke, dass ich in Ordnung spiele." Aber genau das sehen die Altmeister Becker, McEnroe, Wilander anders. Becker hat eine Ursache dafür ausgemacht, warum Zverev sich in einer diffusen Phase befindet: die Trainersituation.