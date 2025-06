Im ersten Satz gelang Zverev ein schnelles Break. Er bestimmte zahlreiche Ballwechsel und ließ Djokovic viel laufen. Der versuchte, die Punkte kurzzuhalten, um Kraft zu sparen. Doch Zverev bestimmte das Spiel, blieb in seinen Aufschlagspielen weitgehend stabil und sicherte sich schließlich den ersten Durchgang.

Die Dominanz des ersten Satzes sollte Zverev für den Rest des Spiels nicht mehr zurückerlangen. Von nun an bestimmte Djokovic die Ballwechsel. Der Deutsche ließ sich nach dem starken ersten Durchgang in die Defensive drängen und machte deutlich mehr Fehler als zu Beginn. Mit einem Break Vorsprung holte sich der mittlerweile 38-jährige Serbe den zweiten Satz. Im dritten Satz gelang es Djokovic gleich zweimal, Zverev den Aufschlag abzunehmen. Immer wieder brachten ihm seine starken Rückhandstopps, die er während des gesamten Matches oft einsetzte, den entscheidenden Vorteil. Der Deutsche wirkte in dieser Phase teilweise entmutigt und verunsichert. Gegen Ende des Satzes, den Djokovic mit 6:2 für sich entschied, legte er einen komplett verunglückten Stoppball leichtfertig ins Netz.

Boris Becker: „Wenn er in den fünften Satz kommt, gewinnt er's“

Auch im vierten Satz kassierte Zverev ein frühes Break, stabilisierte sein Spiel aber im weiteren Verlauf. Boris Becker, der das Spiel im TV-Sender Eurosport kommentierte, schöpfte aus deutscher Sicht Hoffnung: „Wenn er in den fünften Satz kommt, gewinnt er's“, sagte der frühere Wimbledon-Sieger. Seinen scheinbaren Fitnessvorteil konnte der 28-jährige Zverev jedoch nicht nutzen. Beim Stand von 2:3 vergab er während eines Ballwechsels zwei Schmetterbälle zum Re-Break und wurde von Djokovic am Netz schließlich spektakulär passiert. Der Serbe spielte nicht mehr ganz so stark wie in Durchgang drei, Zverev wehrte sogar vier Matchbälle ab, doch die Wende gelang ihm nicht mehr.

Im Halbfinale trifft Novak Djokovic nun auf den Weltranglistenersten Jannik Sinner aus Italien. Alexander Zverev hat eine weitere Chance verpasst, sein erstes Grand-Slam-Turnier zu gewinnen.