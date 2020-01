Nach zwei Stunden und 19 Minuten Spielzeit am zehnen Turniertag hob er kurz den rechten Zeigefinger. Ein kurzes Lächeln. Ein langer Blick in seine Box. Turbulentere Gefühlsausbrüche leistet sich Alexander Zverev an diesem Nachmittag nicht: keinen Kniefall, kein Erlösungsschrei, keinen Schlägerwurf, der sonst zu seinem Repertoire gehört, nicht mal den kleinsten Hüpfer.

Er zog sich langsam das Stirnband aus dem Haar nach dem Matchball, einer verschlagenen Vorhand von Stan Wawrinka, ging ans Netz zum Handschlag mit dem Gegner, dann ans Stadionmikrofon. "Sie können sich nicht vorstellen, was mir das bedeutet!", sagte er, schwer bewegt, ins weite Rund. Sein Vater Alexander Zverev, der auch sein Trainer ist, wischte sich auf der Tribüne über die Augen. Aber das konnte natürlich auch ein Staubkorn gewesen sein.

Erstmals in seiner Karriere hat sich Zverev, 22, bei den Australian Open in Melbourne in das Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers durchgeschlagen. Und gemessen an der Energie, die dazu nötig war, "eine Barriere zu durchbrechen", wie er es formulierte, offenbarte er erstaunliche Ruhe und Selbstkontrolle. "Es fühlt sich fantastisch an", sagte er nach dem 1:6, 6:3, 6:4, 6:2-Sieg gegen den 34-jährigen Stan Wawrinka aus der Schweiz, den Turniersieger von 2014. Von einem vergleichbaren Triumph in der Rod-Laver-Arena ist Zverev selbstverständlich immer noch zwei Matches entfernt. Aber nachdem ihm nun die größte Last der vergangenen Jahre von den Schultern genommen ist, erscheint auch das nicht mehr unmöglich.

Sein bestes Ergebnis bislang war das Viertelfinale der French Open

Vier Mal ist Alexander Zverev jedes Jahr im Januar, im australischen Sommer, mit seinem Vater nach Melbourne gereist, jedes Mal war für den Hochbegabte spätestens nach der vierten Runde Schluss. 18 Anläufe insgesamt hat Zverev in seiner noch jungen Laufbahn bei den vier Grand-Slam-Turnieren genommen. Aber ob in Melbourne, Paris, Wimbledon oder New York: Immer ist er, wenn es ernst wurde, in der zweiten Wettkampfwoche wie von einer Wand zurückgeprallt.

Sein bestes Ergebnis bislang war das Viertelfinale der French Open, das er zweimal (2018, 2019) erreichte. Dabei hat er auf seinem Karriereweg bei anderen weniger mit Bedeutung aufgeladenen Turnieren der ATP-Tour der Männer jede Menge Pokale einheimst. 11 Titelgewinne stehen für Zverev zu Buche, der zwischenzeitlich bis auf Platz drei der Weltrangliste aufstieg. Darunter der Sieg beim ATP-Finale 2018 in London, zu dem jeweils nur die Elite einer Saison geladen ist.

Aber der Fokus Zverevs lag auf den Erfolgen bei Grand-Slam-Turnieren, heutzutage gewissermaßen der Goldstandard in seinem Sport. "Ich wollte das zu sehr", sagte er am Mittwoch im Melbourne Park. "Ich habe mich viel zu sehr nur darauf konzentriert." Was letztlich wohl zu einer mentalen Blockade geführt hat, wann immer mit seinen Schlägern im Gepäck in Melbourne, Paris, London oder New York aus dem Flugzeug stieg.