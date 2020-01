Auch diesmal versammelte Alexander Zverev seine kleine Mannschaft um sich. Fitnesstrainer, Physiotherapeut, Sparringspartner, seine Freundin Brenda und natürlich Alexander Zverev senior, sein Vater und Trainer, saßen am Freitag auf der Tribüne in ihrer kleinen Loge. Mal feuerten sie ihn an, mal schlugen sie die Hände vors Gesicht. Zum Schluss konnten sie ihm nur applaudieren. Alexander Zverev, 22 Jahre, hat die Chance verpasst, erstmals in seiner Karriere um einen Grand-Slam-Titel zu spielen. Er verließ die Halle mit gesenktem Kopf. Und so blieb es seinem Gegner, dem Österreicher Dominic Thiem, überlassen, seinen Freund Zverev nach der Niederlage in vier Sätzen, 6:3, 4:6, 6:7 (3), 6:7 (4), zu würdigen: "Ich denke, wir müssen nicht mehr lange warten bis zu seinem ersten Grand-Slam-Finale", sagte Thiem. "Das Turnier ist ein großer Durchbruch für ihn."

Ganz so optimistisch war Zverev nicht, als er wenig später, noch immer schwer geknickt, seine Turnierbilanz zog. Er hätte der erste männliche Tennisspieler seit Rainer Schüttler 2003 im Finale der Australian Open sein können. Stattdessen ist es nun Thiem, der den Titelverteidiger Novak Djokovic am Sonntag herausfordern darf. "Ich hatte 14 Breakchancen, das müsste genug sein", analysierte Zverev bitter. Aber immerhin, auch das gab er zu, hatte er im 19. Anlauf überhaupt das Halbfinale eines Major-Turniers erreicht. "Und nach dem ersten Halbfinale", kündigte er an, "will ich nicht aufhören."

Sogar die Möwen ziehen sich in den Schatten zurück

Der wärmste Tag des Turniers ging dem Ende entgegen, als Zverev, Nummer sieben der Welt, und Thiem, 26, die Nummer fünf, den Platz im Finale gegen Djokovic, den siebenmaligen Australian-Open-Sieger, ausspielten. Mittags stiegen die Temperaturen bis auf 43 Grad, Regenschauer und ein kleiner Sandsturm fegten über die Stadt. In der Backofenglut von Melbourne zogen sich sogar die Möwen am Flussufer in den Schatten zurück. Gemäß dem Hitzeprotokoll zum Schutze der Spieler mussten einige Juniorenpartien in den Abend verlegt werden.

Als um 19.30 Uhr die Hauptvorstellung begann, noch immer bei 34 Grad, war das Schiebedach in der Rod-Laver-Arena halb geöffnet. Doch kaum hatte das Match begonnen, wurde es beim Stand von 1:2 im ersten Satz aus Zverevs Sicht schon wieder unterbrochen. Es tröpfelte durch den Spalt im Dach. Ein Putztrupp mit Wischlappen rückte an. Als Zverev und Thiem weiterspielen durften, auf trockenem Boden, unter geschlossenen Paneelen, war die Aufregung der Kontrahenten, die beide ihre Halbfinalpremiere vor 15 000 Zuschauern in Melbourne erlebten, noch lange nicht verflogen. Und der kurioseste Zwischenfall, der ihre Geduld ein zweites Mal strapazieren sollte, kam erst noch.

Alexander Zverev startete furios ins Match und nahm dem erfahreneren Thiem, dem zweimaligen Finalisten der French Open, sofort den Aufschlag ab; kurz darauf musste er seinerseits das erste Break kassieren. Dennoch blieb er der Aktivere im ersten Durchgang, den zähe, zermürbende Grundlinienduelle prägten. Er überrumpelte seinen österreichischen Freund, der von den vorherigen acht Duellen sechs gewonnen hatte, immer wieder mit Volleys und Netzangriffen. "Ich war nervös", sagte Zverev, Thiem berichtete sogar von akutem Magengrummeln. Doch beim Aufschlag, noch zu Jahresbeginn Zverevs Zitterschlag, den er kaum ins Feld brachte, erreichte er im ersten Grand-Slam-Halbfinale seiner Karriere eine Traumquote von zwischenzeitlich 90 Prozent. Dieses Service, räumte Thiem später ein, habe ihn im gesamten Match vor die größten Probleme gestellt.

Denn vor allem an seinem Schlag hatte Zverev zuvor gefeilt, oft sechs bis sieben Stunden am Tag. "Irgendwann zahlt sich die Arbeit aus", glaubte er, "dann kommt das Vertrauen in die Schläge zurück und das Gefühl, ein Match kontrollieren zu können." Auch hier half ihm sein Team. Jez Green, 47, sein britischer Athletiktrainer, der sich früher um die Fitness von Andy Murray gekümmert hatte, schnitt stundenlang Videoschnipsel zusammen. Dann verzogen sie sich in ein Zimmer und studierten Bewegungsdetails. "Er hat ein Wahnsinnsauge", sagte Zverev und berichtete, dass Green Aufgaben erledige, die gar nicht in der Jobbeschreibung stehen. Er brauche Leute um sich herum, auf deren Loyalität er sich verlassen könne, die das Fangnetz bilden, wenn er fällt. Auch deshalb hat er in Zeiten der Krise, als ihm unter anderem Boris Becker, mit der Kompetenz eines sechsmaligen Grand-Slam-Siegers, dringend zum Trainerwechsel riet, alle Ratschläge in den Wind geschlagen.