Stopp, Lob. So hat Alexander Zverev selten eine Partie beendet, aber auch mit 28 Jahren muss es ja noch Neuigkeiten geben. Francisco Cerúndolo, ein Spieler aus der erweiterten Weltspitze, hätte natürlich gerne auf dieses Erlebnis verzichtet, das war seinem Gesicht abzulesen, aber was sollte der 27 Jahre alte Argentinier machen? Dieser Gegner war eben besser, in jedem Bereich. Selbst diese kurz gechippten Bälle hinters Netz gelangen Zverev. „Ich habe heute viele Stopps gespielt, keine Ahnung, warum. Ich versuche das ja nur einmal im Jahr“, kokettierte der Deutsche beim Interview auf dem Platz in der John Cain Arena nach seinem 6:2, 6:4, 6:4-Sieg. Um dann ernst zu ergänzen: „Ich bin froh wieder im Viertelfinale zu sein.“

Zverev hat an diesem Sonntag zum fünften Mal die Runde der letzten Acht erreicht, damit überholte er Boris Becker in dieser Statistik (Becker sicherte sich aber 1991 und 1996 die Titel in Melbourne). Drei weitere Siege, und Zverev hätte tatsächlich seinen großen Traum erreicht: endlich einmal eines dieser verdammten Grand-Slam-Turniere zu gewinnen. Als bester Spieler, der nie bei diesen triumphierte, möchte er nicht in die Geschichte eingehen. „Ich hoffe, ich kann die nächsten drei Matches noch besser spielen“, sagte er. Den Countdown zum Titel hat er schon im Kopf. Ob es diesmal, im 40. Anlauf, klappt? Er trifft nun auf den jungen Aufsteiger Learner Tien, 20, der gerade nach oben schießt und am Sonntag den Russen Daniil Medwedew 6:4, 6:0, 6:3 abfertigte. Der Weltranglistendritte aus Hamburg ist gewarnt: „Ich habe riesigen Respekt vor ihm. Er wird auch noch unterschätzt“, sagte er.

Der Zverev dieser Tage in Melbourne ist jedenfalls auf dem Platz ein aufgeräumter Zverev. Gegen Cerúndolo glänzte er sogar. Es fiel mal wieder auf: Er zaudert nicht, er hadert nicht, er wirkt meist sachlich ernst und fokussiert, als hätte er die schädlichen Emotionen, die ihn in Matches oft genug bremsten, in der Umkleide abgelegt. Nun ließe sich einwenden, dass Zverev ja noch nicht auf einen unmittelbaren Titelkandidaten traf. Doch es ist nicht lange her, da durchwanderte Zverev ein tiefes Tal, im vergangenen Sommer in Wimbledon offenbarte er mentale Probleme („ziemlich allein im Leben“, „noch nie so leer gefühlt“). Das liegt hinter ihm, offenbar.

2025 hatte er mentale Probleme, und jetzt?„Ich hab’ verstanden, dass Psychologen für’n Arsch sind“, sagt Zverev

Zur Erinnerung: Während der Australian Open 2025, so berichtete die Bild-Zeitung, hätte Zverev öfter mit einer Psychologin telefoniert, vor einem Jahr erreichte er das Finale, in dem er gegen den Südtiroler Jannik Sinner klar verlor. Auch nach seinem Geständnis im All England Club suchte er psychologische Hilfe, bei den US Open im Spätsommer sagte er etwa, jene Hilfe tue ihm gut: „Es ist ein Prozess. Das ist nicht innerhalb von ein oder zwei Wochen vorbei. Ich denke, das ist etwas, an dem man über mehrere Jahre hinweg arbeiten muss.“ Dass man allerdings, wie es sein zehn Jahre älterer Bruder Mischa zu verstehen gab, nicht jedes Wort von Zverev auf die berühmte Goldwaage legen muss, belegte er jetzt in Melbourne, denn er klang völlig anders. Ob seine Fortschritte auf dem Platz mit der Zusammenarbeit mit einem Experten zusammenhingen, wurde er gefragt, da sagte er keck: „Nein, gar nicht. Ich hab’ verstanden, dass Psychologen für’n Arsch sind.“ Nun könnte man konstatieren: Manchmal macht es Zverev der Öffentlichkeit nicht leicht, ihn zu durchschauen. „Ich bin glücklich auf dem Platz, und dann wird alles leichter für mich“, das sagte er jetzt. Und wahrscheinlich ist das schon das ganze Geheimnis bei Zverev.

Zurzeit strahlt er in jedem Falle eine robuste Wettkampfhärte aus, wie auch immer diese zustande kam. Spielerisch zerlegte Zverev Cerúndolo phasenweise wie im Lehrbuch, Mitte des zweiten Satzes hatte er bereits sieben direkte Punktgewinne nur mit der Vorhand verbucht. Dieser Schlag, sagte er nach seinem Drittrundensieg gegen den Briten Cameron Norrie, lasse ihn gewinnen oder verlieren. Das Vorhandbarometer in Melbourne zeigt diesmal also klare Bestwerte an. Aber auch seine Platzposition, schon vor Jahren eines der Lieblingsthemen von Boris Becker, dem früheren Weltranglistenersten, hat sich verbessert, er steht näher an der Grundlinie, nimmt in der Folge die Bälle früher, übt mehr Druck aus, strahlt mehr Präsenz aus.

Sein Aufschlag, nach Jahren des Wackelns inzwischen generalüberholt, ist ebenfalls ein verlässlicher Punktelieferant und gleichzeitig tauglicher Vorbereitungsschlag geworden. Er wirft endlich den Ball nicht mehr bis zum Mond, ehe er ihn trifft. 2024 bei den US Open hatte der Tennisdatenexperte Craig O’Shannessy der SZ erklärt: „Zverev weiß nicht, wer er auf dem Platz ist.“ Zurzeit könnte man folgern: Zverev weiß jetzt, wer er auf dem Platz sein sollte. Ob dies zum ersehnten ersten Grand-Slam-Titel reicht, ist eine Frage, bei der natürlich noch andere mitreden.

Die zwei Profis, die seit zwei Jahren alle Grand-Slam-Trophäen untereinander aufgeteilt haben, haben sich mal wieder in Position gebracht, wenngleich sie konträre Eindrücke hinterließen. Der Spanier Carlos Alcaraz, 22, wirkt gefestigt, dabei hatte er Ende 2025 noch die Turbulenzen rund um seinen Trainerrauswurf von Juan Carlos Ferrero zu überstehen. Auch beim 7:6 (6), 6:4, 7:5-Achtelfinalsieg gegen den Amerikaner Tommy Paul am Sonntag gab sich der wie immer im ärmellosen Muskelshirt spielende Alcaraz keine Blöße und meinte: „Ich bin sehr zufrieden mit meinem Level.“

Weniger bedrohlich war indes der jüngste Auftritt des Weltranglistenzweiten Sinner, der fast gestrauchelt wäre. Ursächlich für seine massiven Probleme im Match gegen den Amerikaner Eliot Spizzirri war die extreme Hitze am Samstag. Die sogenannte Heat Rule griff, auf den Außenplätzen wurden Matches bei fast 40 Grad unterbrochen. Von Krämpfen geplagt, schien Sinner Mitte des dritten Satzes dem Knock-out wie ein taumelnder Boxer nahe zu sein, doch just bei 1:3 folgte eine halbstündige Pause, da das Dach geschlossen wurde. Sinner glänzte auch danach wahrlich nicht und humpelte umher. Aber er quälte sich zu einem 4:6, 6:3, 6:4, 6:4-Erfolg. „Ich hatte heute Glück mit der Hitzeregel“, sagte Sinner. „Ich hatte überall Krämpfe. Ich weiß, dass ich mich in diesem Bereich verbessern muss.“