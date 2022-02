Die bayerischen Profiklubs dürfen ihre Stadien wieder zu 50 Prozent auslasten. Das bayerische Kabinett hat am Dienstag die von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigten Corona-Lockerungen beschlossen. Die Maßnahmen sollen per sofort gelten. Unter Beibehaltung der 2G-Plus-Regel und FFP2-Maskenpflicht steigt die erlaubte Auslastung von bislang 25 Prozent auf 50, mit einer Obergrenze von maximal 15 000 Zuschauern (bisher erlaubt: 10 000). Söder sprach von einem "Einstieg in den Ausstieg" der Beschränkungen. In der Fußball-Bundesliga darf als Greuther Fürth am Samstag für das Heimspiel gegen Hertha BSC 8300 Tickets verkaufen. Bayern geht mit den Lockerungen über die bisherigen Absprachen von Bund und Ländern hinaus.