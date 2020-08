Fußball-Bundesligist Union Berlin will mit präventiven Corona-Tests die Rückkehr der Fans ins Stadion beschleunigen, stößt aber auf Ablehnung in der Politik. Wie der Klub mitteilte, hat er beim zuständigen Gesundheitsamt im Bezirk Treptow-Köpenick die Austragung eines Testspiels vor maximal 3000 Besuchern im Stadion An der Alten Försterei am 5. September beantragt. Die Tests aller Anwesenden sollen die Abstandsregeln ersetzen. Deren Einhaltung entspreche nicht "dem Charakter vieler Veranstaltungsformate", hieß es.

Für die Rückkehr in einen möglichst sicheren Veranstaltungsbetrieb wurde ein Leitfaden entwickelt und im Internet veröffentlicht. "Es geht uns nicht in erster Linie um Fußballspiele", sagte Unions Präsident Dirk Zingler: "Unsere Stadt verliert ihr Gesicht und ihre Kraft, wenn nahezu der gesamte Veranstaltungsbetrieb dauerhaft brachliegt." Union sehe sich "in der Pflicht, nach sicheren Wegen zur Rückkehr in einen wirtschaftlichen Betrieb zu suchen".

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hält das Konzept indes momentan für unrealistisch. Das Modell würde deutschland- und branchenweit zu ähnlichen Forderungen führen, die Kapazitäten würden bald an Grenzen stoßen: "Dieses System, so zumindest, wie Union es uns vorgestellt hat, wird noch nicht eins zu eins umzusetzen sein", sagte Müller.