Der FC Bayern darf und will im nächsten Bundesliga-Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am 23. Oktober wieder die volle Kapazität seines Stadions ausschöpfen und bis zu 75 000 Zuschauer in der Arena zulassen - erstmals seit Pandemie-Beginn vor eineinhalb Jahren. "Die Voraussetzung im Rahmen der Corona-Schutzmaßnahmen ist die sogenannte 3G-Plus-Regelung", heißt es in einer Mitteilung des Meisters vom Dienstag. Der Klub folgt einem Beschluss der bayerischen Staatsregierung vom Montag, wonach die Stadien unter zwei Bedingungen wieder voll ausgelastet werden dürfen.

Demnach können die bayerischen Vereine unbegrenzt allen Zuschauern den Zutritt ins Stadion gewähren, die geimpft oder von Corona genesen sind (2G-Regel). Alternativ können auch Besucher zugelassen werden, die einen negativen PCR-Test vorweisen (3G-Plus). Dafür entfallen Maskenpflicht, Obergrenzen bei der Personenzahl, Alkoholverbot und Mindestabstandsgebot. Die Bayern planen ebenso wie der Bundesliga-Aufsteiger Greuther Fürth mit dem 3G-Plus-Konzept. Zuletzt lag die Zuschauergrenze für die Münchner Arena bei 25 000, zudem war ein 3G-Nachweis für den Stadionbesuch erforderlich - es genügte ein Antigen-Schnelltest statt des in Zukunft notwendigen PCR-Tests .

"Wir freuen uns sehr, insbesondere für unsere Fans, dass wieder die gesamte Zuschauerkapazität zugelassen ist", sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Jan-Christian Dreesen. Der Verein werde alle notwendigen Vorkehrungen treffen, um weiterhin ein Höchstmaß an Sicherheit und Gesundheit für die Besucher gewährleisten zu können.